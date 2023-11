Οι γονείς της Μπιανκάρντι, ωστόσο, βρίσκονταν στo σπίτι όταν οι ύποπτοι εισέβαλαν και μεταφέρθηκαν σε ένα δωμάτιο δεμένοι και φιμωμένοι.

Οι δράστες δεν βρήκαν χρήματα στο χρηματοκιβώτιο του σπιτιού, αλλά πήραν άλλα τιμαλφή και ακολούθως τράπηκαν σε φυγή.

The Brazilian police just released a video showing the suspects who broke into Neymar's girlfriend Bruna's house.

Their plan was to kidnap Neymar's little girl, Mavie!

Sending support and strength to Neymar and his family during this difficult time. pic.twitter.com/GOtiPfehEX