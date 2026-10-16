Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ υποχώρησαν κατά 41 σεντς, ή 0,39%, στα 105,51 δολάρια το βαρέλι.

Μικρή πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των αμερικανικών κυρώσεων σε δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», την ώρα που η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ υποχώρησαν κατά 41 σεντς, ή 0,39%, στα 105,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 54 σεντς, ή 0,55%, στα 97,43 δολάρια.

Την Πέμπτη, το αμερικανικό πετρέλαιο είχε ενισχυθεί περισσότερο από 3%, μετά τη σημαντική μείωση των αποθεμάτων αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Μπρεντ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.

Στην αγορά 20 εκατ. βαρέλια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε να διαθέσει στην αγορά περισσότερα από 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κίνησης, καθώς και όσες ποσότητες πετρελαίου απομένουν από την ιστορική αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της προσφοράς και ο περιορισμός των υψηλών τιμών.

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Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση της κινεζικής εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Χαϊτόνγκ, η άνοδος των τιμών κατά την προηγούμενη συνεδρίαση δείχνει ότι οι επενδυτές δεν θεωρούν επαρκή τα συγκεκριμένα μέτρα.

«Αυτό που πραγματικά θα αποκλιμάκωνε την αγορά πετρελαίου είναι η μείωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή», επισημαίνουν οι αναλυτές.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την άρση κυρώσεων σε ορισμένα δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου», τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο και καύσιμα από τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον περιορισμό των ιδιαίτερα υψηλών ναύλων στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Άρση κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά την προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο κίνησης, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές.

Την ίδια στιγμή, η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι στην Υεμένη, σε συνδυασμό με τις νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, διατηρεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Το Ιράν ανακοίνωσε εντατικοποίηση των πληγμάτων ως απάντηση στον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του.

Την Πέμπτη, πύραυλοι των Χούθι έπληξαν το προεδρικό συγκρότημα στο Άντεν, σκοτώνοντας δύο φρουρούς, ενώ ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία κατήγγειλε δεκάδες επιθέσεις σε υποδομές της χώρας.