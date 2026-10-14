Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη τις τελευταίες ώρες με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του. Το παιδί που περπατούσε ξυπόλητο πάτησε σε μια λακκούβα με νερό και τον διαπέρασε ρεύμα.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ο Μητροπολιτικός Δήμος ανακοίνωσε ότι: «Στο περιστατικό που συνέβη στο πάρκο Τσουκουρμποστάν της συνοικίας Μπαλάτ της περιοχής Φατίχ, ο 14χρονος Μ.Ι. υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που πάτησε σε μια λακούβα με νερό. Το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, αλλά, παρά τις προσπάθειες διάσωσης, κατέληξε. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό».

Προσοχή σκληρές εικόνες

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Οι καταστροφές πάντως στην Κωνσταντινούπολη είναι τεράστιες, ενώ οι αρχές έχουν δεχθεί πάνω από 2500 κλήσεις.

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