Δεν είναι σαφές αν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

Δεξαμενόπλοιο κινούμενο προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ επλήγη από βλήμα άγνωστου τύπου στην αριστερή πλευρά του.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να εκδηλωθεί πυρκαγιά πάνω στο σκάφος, αν και το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές, όπως ανέφερε χθες Σάββατο η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενη τον καπετάνιο.

Δεν είναι σαφές αν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση, κατά την πηγή αυτή, που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τάνκερ.

Οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά, θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, με πλάτος μόλις 35 ως 40 χιλιομέτρων σε τμήμα του, έχουν αναζωπυρωθεί τελευταία, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Το Ορμούζ βρίσκεται πλέον στην καρδιά της σύγκρουσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, που έκλεισε de facto το πέρασμα με απειλές και επιθέσεις εναντίον πλοίων. Ο στρατός των ΗΠΑ, που επέβαλε αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο σε αντίποινα, έχει πλήξει επίσης ιρανικά πολιτικά πλοία.