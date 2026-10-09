Οι κλέφτες άρπαξαν τέσσερις πίνακες, αλλά εγκατέλειψαν τους δύο για να διαφύγουν.

Εντοπίστηκαν δύο πίνακες του Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ που εκλάπησαν πριν από ένα μήνα από μουσείο της νότιας Γαλλίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι πίνακες, που αξίζουν εκατομμύρια δολάρια, εκλάπησαν στις 8 Σεπτεμβρίου. Οι δράστες έκοψαν τον φράχτη, έσπασαν ένα παράθυρο και μπήκαν στο Μουσείο Ρενουάρ στο Κανιέ-σιρ-Μερ, όπου πέρασε ο ζωγράφος τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Πρόκειται για τα έργα Portrait de Madame Colonna Romano του 1910 και Jeune fille au puits του 1886. Οι δράστες άρπαξαν τέσσερις πίνακες, όμως εγκατέλειψαν τους δύο στον κήπο του μουσείου προκειμένου να διαφύγουν, καθώς έφτανε η αστυνομία εξαιτίας του συναγερμού. Έξι ύποπτοι έχουν συλληφθεί για την κλοπή.

«Αυτοί οι δύο πίνακες είναι κάτι πολύ περισσότερο από έργα τέχνης. Αποτελούν μέρος της ιστορίας της πόλης, της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και της παρακαταθήκης που άφησε ο Ογκίστ Ρενουάρ στο Κανιέ-σιρ-Μερ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Μπραϊάν Μασόν

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μήνες εκλάπησαν πίνακες των Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ, Πολ Σεζάν και Ανρί Ματίς από μουσείο κοντά στην Πάρμα, οι οποίοι ανακτήθηκαν τον Αύγουστο.

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Πηγή: BBC