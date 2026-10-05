Το αεροπλάνο πραγματοποιούσε πτήση από την Άγκυρα προς Σανλιουρφά, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Τουρκίας το απόγευμα της Δευτέρας (05/10), όταν σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών βρέθηκε σε αεροσκάφος της εταιρίας AJet.

Το αεροπλάνο πραγματοποιούσε την πτήση 4180 από την Άγκυρα προς Σανλιούρφα, στη νοτιοανατολική Τουρκία. Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ είναι σε εξέλιξη σχετική έρευνα.]

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Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Ο νομάρχης της Σανλιούρφα γνωστοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

«Στις 5 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στο επιβατικό αεροσκάφος της ΑJet που εκτελούσε την πτήση 4180 από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα, βρέθηκε σημείωμα που ανέφερε την παρουσία εκρηκτικών. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Gap της Σανλιούρφα στις 20:05. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και οι δυνάμεις ασφαλείας θα διεξαγάγουν έρευνα για την παρουσία εκρηκτικών στο αεροσκάφος. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνση επιβατών και πληρώματος».

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