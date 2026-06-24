«Παραπλανητικό» το μήνυμα του Ρούτε, απαντά ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.

Αντιδράσεις προκαλεί στην Ιταλία- τόσο κυβερνητικών στελεχών, όσο και από την αντιπολίτευση- μια δήλωση του Μαρκ Ρούτε σχετικά με τη χρήση βάσεων από αμερικανικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ δήλωσε στο Fox News ότι «500 αεροσκάφη των ΗΠΑ απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία για την υποστήριξη της επιχείρησης “Επική Οργή”».

Αυτή η δήλωση προκάλεσε αναβρασμό στην Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι επανειλημμένα έχει αναφέρει πως δεν επέτρεψε τη χρήση βάσεων για στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Εξάλλου, πρόσφατα υπήρξε και η διαμάχη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Ιταλίδα πρωθυπουργό, με αφορμή αυτό το θέμα.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, χαρακτήρισε παραπλανητική τη δήλωση του Μαρκ Ρούτε. Τόνισε ότι η Ιταλία ενήργησε σε πλήρη συμμόρφωση με το Σύνταγμα, τις διεθνείς συνθήκες και τις συμφωνίες που αφορούν στις βάσεις που βρίσκονται στην επικράτειά της.

«Όπως έχει ήδη ξεκαθαριστεί στο κοινοβούλιο, η κυβέρνηση έδωσε έγκριση μόνο για πτήσεις τεχνικές και υλικοτεχνικής υποστήριξης», τόνισε και υπογράμμισε πως η Ρώμη απέρριψε αιτήματα που ήταν εκτός αυτού του πλαισίου.

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Παράλληλα, ο Κροσέτο εξέφρασε έκπληξη για τη δήλωση του Ρούτε, κάνοντας λόγο για απόλυτα παραπλανητικό μήνυμα. «Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, που δεν έχει καμία σχέση» με την επιχείρηση «Επική Οργή», «μεταφέρει ένα απόλυτα παραπλανητικό μήνυμα, συγχέοντας τους τύπους των πτήσεων που εγκρίθηκαν».

Λίγο αργότερα, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ διευκρίνισε στο Reuters ότι ο Ρούτε «ανέδειξε το πώς οι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, εφάρμοσαν τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο των βάσεων και των υπερπτήσεων».

Ιταλία: Η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από τη Μελόνι

Ωστόσο, η δήλωση του Μαρκ Ρούτε προκάλεσε την αντίδραση της ιταλικής αντιπολίτευσης, που απαίτησε νέες εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

Η πρωθυπουργός πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα στο κοινοβούλιο, δήλωσε ο επικεφαλής του Κινήματος των 5 Αστέρων και πρώην πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε. Είτε η κυβέρνηση παραπλάνησε τους βουλευτές, είτε ο Ρούτε «υπέστη θερμοπληξία», ήταν το σχόλιο της ιταλικής Αριστεράς, Νίκολα Φτατογιάνι.

«Η κυβέρνηση και η πρωθυπουργός έχουν την υποχρέωση να δώσουν άμεσα εξηγήσεις, σχετικά με αυτές τις σοβαρές δηλώσεις», τόνισε και ο υπεύθυνος Εξωτερικής Πολιτικής του Δημοκρατικού Κόμματος, Τζουζέπε Προβεντσάνο.

Ρούτε: Ο πρόεδρος κάνει αυτό που χρειάζεται

Σε ό,τι αφορά στον Μαρκ Ρούτε, πέρα από τη δήλωση που «άναψε φωτιές» στην Ιταλία, δεν παρέλειψε για άλλη μια φορά να εξάρει τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν τη νέα συνάντησή τους.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος κάνει ακριβώς αυτό που χρειάζεται, υποβαθμίζοντας την πυρηνική δυνατότητα του Ιράν. Φαντάζεστε το Ιράν να αποκτούσε πυρηνικά όπλα; Είναι εξαγωγέας χάους και τρομοκρατίας, θα ήταν καταστροφικό για την περιοχή και ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε στο Fox News.

Εξάλλου, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι καταλαβαίνει απολύτως την απογοήτευση που εκφράζει διαρκώς ο Αμερικανός πρόεδρος για τη Συμμαχία, σε σχέση με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

«Σε ό,τι αφορά στο ΝΑΤΟ, ξέρω ότι υπάρχει απογοήτευση. Αλλά είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Η μία χώρα μετά την άλλη, ο ένας σύμμαχος μετά τον άλλον, διέθεσαν τις βάσεις τους για την “Επική Οργή”», πρόσθεσε και στη συνέχεια έκανε την επίμαχη δήλωση για την Ιταλία.