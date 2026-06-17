Πρόκειται για την κατασκευή της πρώτης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής της SAIC στην Ευρώπη.

Η Μαρία Χεσούς Λορενζάνα περιφερειακή υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας στην περιοχή της Γαλικίας στην Ισπανία χαρακτήρισε ως «μία μεγάλη οικονομική και βιομηχανική ευκαιρία», το προγραμματισμένο έργο κατασκευής μιας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων από την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία SAIC Motor.

Πρόκειται για την κατασκευή της πρώτης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής της SAIC στην Ευρώπη.

Η επένδυση αυτή περιγράφεται ως μία “από τις πιο σημαντικές βιομηχανικές επενδύσεις που έγιναν στην Γαλικία, εδώ και δεκαετίες”, με αρχικό επενδυτικό κεφάλαιο περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας περισσότερες από 2.300 θέσεις εργασίας με ετήσια παραγωγική ικανότητα περίπου 120.000 οχημάτων, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές νωρίτερα μέσα στον Ιούνιο.

Πέρα από την οικονομική επένδυση, οι αξιωματούχοι βλέπουν το έργο αυτό, που θα περιλαμβάνει μια βιομηχανική ζώνη για τη συναρμολόγηση οχημάτων, ως έναν καταλύτη προς την κατεύθυνση της ευρύτερης βιομηχανικής ανάπτυξης.

Η Λορενζάνα δήλωσε ότι η νέα εργοστασιακή μονάδα θα μπορούσε να βοηθήσει στην προαγωγή της εξελιγμένης βιομηχανικής παραγωγής, στην επέκταση της τοπικής αλυσίδας εφοδιασμού εξαρτημάτων οχημάτων, αλλά και στην ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης των εφοδιαστικών αλυσίδων εξαρτημάτων κι ανταλλακτικών στην ευρύτερη περιοχή, η οποία διαθέτει μακρά παράδοση στην αυτοκινητοβιομηχανία.