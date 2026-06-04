Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, τα αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν στη Βαλτική πετούσαν χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης ή χωρίς να διατηρούν επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Αυξημένη αεροπορική δραστηριότητα καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα στον εναέριο χώρο της Βαλτικής, με γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στην αποστολή Baltic Air Policing του ΝΑΤΟ να απογειώνονται συνολικά 11 φορές για αναχαιτίσεις ρωσικών αεροσκαφών.

Όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, ο αριθμός των περιστατικών ήταν αισθητά μεγαλύτερος από τον συνήθη, κάνοντας λόγο για «προκλήσεις» που καταγράφηκαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, τα αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν πετούσαν χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης ή χωρίς να διατηρούν επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Μεταξύ των ρωσικών αεροσκαφών που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονταν μαχητικά, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών αλλά και μεταγωγικά. Η αποστολή Baltic Air Policing έχει ως στόχο την προστασία του εναέριου χώρου της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, χωρών που βασίζονται στη συνδρομή των συμμάχων του ΝΑΤΟ για την αεροπορική τους επιτήρηση.

Γάλλοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η αυξημένη δραστηριότητα ενδέχεται να συνδέεται με την προσπάθεια της Μόσχας να επιδείξει στρατιωτική παρουσία κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Τα τελευταία περιστατικά προστίθενται σε μια σειρά συμβάντων που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στα βόρεια σύνορα της Συμμαχίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή της Βαλτικής και της Βόρειας Ευρώπης, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες του Reuters