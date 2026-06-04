Σύμφωνα με τον Φινλανδό πρόεδρο, η Ευρώπη θα πρέπει να επιδιώξει την επαναπροσέγγιση του Λονδίνου και να το φέρει «όσο το δυνατόν πιο κοντά» στην Ένωση.

Την ανάγκη για μια σημαντικά διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, ικανή να ασκεί μεγαλύτερη γεωπολιτική επιρροή στη διεθνή σκηνή, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, προτείνοντας την επέκταση του ευρωπαϊκού μπλοκ σε έως και 40 κράτη-μέλη.

Μιλώντας σε ενεργειακό συνέδριο στο Ελσίνκι, ο Φινλανδός πρόεδρος κάλεσε την ΕΕ να «σκεφτεί μεγάλα» και να αξιοποιήσει το σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον για να προωθήσει μια νέα διεύρυνση. Μεταξύ των χωρών που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να εξεταστούν για ένταξη βρίσκονται το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Τουρκία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τον ρόλο και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Στουμπ εκτίμησε ότι το σημερινό «παράθυρο ευκαιρίας» για διεύρυνση είναι περιορισμένο, προειδοποιώντας ότι μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία ή ενδεχόμενες πολιτικές αλλαγές στην Ουάσιγκτον, η δυναμική αυτή ενδέχεται να εξασθενήσει.

Όπως τόνισε, η στρατηγική αυτονομία και η γεωπολιτική ισχύς της Ευρώπης βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο μέγεθος και την κλίμακα της Ένωσης. «Η καλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική υπήρξε πάντοτε η διεύρυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει πιο ευέλικτες μορφές συμμετοχής, ικανές να ενσωματώσουν συνολικά έως και 40 ευρωπαϊκά – ή ακόμη και μη ευρωπαϊκά – κράτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αποχώρησε από την ΕΕ το 2020. Σύμφωνα με τον Φινλανδό πρόεδρο, η Ευρώπη θα πρέπει να επιδιώξει την επαναπροσέγγιση του Λονδίνου και να το φέρει «όσο το δυνατόν πιο κοντά» στην Ένωση.

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Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αναφορά του στον Καναδά. Ο Στουμπ δήλωσε ότι η χώρα θα μπορούσε να εξεταστεί ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ, σχολιάζοντας με νόημα: «Δεν θα ήταν υπέροχο αν ο Καναδάς γινόταν το 28ο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί για την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών;». Η δήλωση συνδέεται με τις πρόσφατες αναφορές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί ενδεχόμενης προσάρτησης του Καναδά, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Οτάβα.

Ο Φινλανδός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στην Τουρκία. «Κανείς δεν μιλά πλέον για την Τουρκία, όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι, τουλάχιστον από πλευράς ασφάλειας, η χώρα αυτή πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην Ευρώπη», ανέφερε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τα Δυτικά Βαλκάνια ως το πιο ευαίσθητο γεωπολιτικό σημείο της ηπείρου, τονίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής για χώρες όπως η Σερβία, το Κόσοβο, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Στο βόρειο μέτωπο, ο Στουμπ αναφέρθηκε στην Ισλανδία, η οποία πρόκειται να διεξαγάγει δημοψήφισμα στις 29 Αυγούστου για το ενδεχόμενο έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, καθώς και στη Νορβηγία, η οποία φαίνεται να επανεξετάζει τη σχέση της με τις Βρυξέλλες εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών ανταγωνισμών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ήδη μπροστά στη μεγαλύτερη διαδικασία διεύρυνσης της τελευταίας γενιάς, με εννέα υποψήφιες χώρες να επιδιώκουν την ένταξή τους. Η Ουκρανία και η Μολδαβία προχωρούν σταδιακά προς την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ενώ το Μαυροβούνιο και η Αλβανία θεωρούνται οι πλέον προχωρημένες περιπτώσεις στα Δυτικά Βαλκάνια.

Παρά τις φιλόδοξες προτάσεις του, ο ίδιος ο Στουμπ αναγνώρισε ότι η υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου σχεδίου παραμένει αβέβαιη. «Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μεγάλα αν θέλουμε να ασκήσουμε πραγματική επιρροή στον κόσμο. Ποιος θα το κάνει, πότε και με ποιον τρόπο, δεν το γνωρίζω», κατέληξε.