Oι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν στην ανοδική τους πορεία, επεκτείνοντας τα κέρδη στις πρώτες συναλλαγές της Ασίας την Τρίτη.

Δυσαρεστημένος είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος και μειώνονται οι ελπίδες για επίλυση της σύγκρουσης που έχει κοστίσει χιλιάδες ζωές και έχει διαταράξει τις προμήθειες ενέργειας, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό.

Η τελευταία πρόταση του Ιράν θα άφηνε στην άκρη τη συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας έως ότου λήξει ο πόλεμος και επιλυθούν οι διαφορές σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο.

Ο όρος αυτός φαίνεται να δυσαρεστεί τον Τραμπ, ο οποίος θέλει το ζήτημα των πυρηνικών να συζητηθεί άμεσα κι όχι σε μεταγενέστερο χρόνο, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου τη Δευτέρα με τους συμβούλους του.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου» και πως «έχουμε ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές μας», καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο μαζί με το Ισραήλ.

Μια προηγούμενη συμφωνία το 2015 μεταξύ του Ιράν και πολλών άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, περιόρισε δραστικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει ειρηνικούς σκοπούς. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή κατέρρευσε όταν ο Τραμπ αποχώρησε μονομερώς από αυτήν κατά την πρώτη του θητεία.

Οι ελπίδες για αναβίωση των ειρηνευτικών προσπαθειών έχουν μειωθεί από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσε επίσκεψη των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ, όπου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μετέβη δύο φορές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο Αραγτσί επισκέφθηκε επίσης το Ομάν και τη Δευτέρα βρέθηκε στη Ρωσία, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Για τους εμπόρους πετρελαίου, αυτό που μετρά πλέον δεν είναι η ρητορική, αλλά η πραγματική ροή αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, και αυτή τη στιγμή η ροή παραμένει περιορισμένη», δήλωσε σε σημείωμά του ο Φαουάντ Ραζακζάντα, αναλυτής αγοράς στην City Index και τη FOREX.com.

Τουλάχιστον έξι δεξαμενόπλοια φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο αναγκάστηκαν τις τελευταίες ημέρες να επιστρέψουν στο Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο του πολέμου στη ναυσιπλοΐα.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις αμερικανικές κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με το Ιράν ως «κατάφωρη νομιμοποίηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στην ανοικτή θάλασσα», σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περίπου 125 με 140 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά πριν από τον πόλεμο, αλλά μόνο επτά το κατάφεραν την τελευταία ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler και δορυφορική ανάλυση της SynMax - κανένα από αυτά δεν μετέφερε πετρέλαιο με προορισμό την παγκόσμια αγορά.

Καθώς τα ποσοστά αποδοχής του μειώνονται, ο Τραμπ αντιμετωπίζει εσωτερικές πιέσεις να τερματίσει έναν πόλεμο.

Ο Αραγτσί δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Ρωσία ότι ο Τραμπ ζήτησε διαπραγματεύσεις επειδή οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους.

Ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν στο Reuters ότι η πρόταση που μετέφερε ο Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο προέβλεπε διαπραγματεύσεις σε στάδια, με το πυρηνικό ζήτημα να «παγώνει», για αρχή.

Ένα πρώτο βήμα θα απαιτούσε τον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν και την παροχή εγγυήσεων ότι οι ΗΠΑ δεν θα τον ξεκινήσουν ξανά. Στη συνέχεια, οι διαπραγματευτές θα επιλύσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και την τύχη των Στενών του Ορμούζ - το Ιράν επιδιώκει την επαναλειτουργία τους υπό τον έλεγχό του.

Στη συνέχεια, θα έμπαινε στο τραπέζι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με την Τεχεράνη να εξακολουθεί να επιδιώκει κάποια μορφή αναγνώρισης από τις ΗΠΑ του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο.

Με πληροφορίες από Reuters