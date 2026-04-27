Η Μελάνια Τραμπ ανέλαβε τις προετοιμασίες για την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν στις ΗΠΑ για την τετραήμερη επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιείται στον απόηχο της εφόδου και των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου κι ενώ είναι τεταμένες οι σχέσεις του Λονδίνου με την Ουάσινγκτον.

Το αεροσκάφος που τους μετέφερε προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ. Εκεί τους υποδέχθηκαν η επικεφαλής πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, Μόνικα Κρόλι και ο πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Κρίστιαν Τέρνερ.

Μετά την άφιξή τους, οι μονάρχες κατευθύνονται στον Λευκό Οίκο. Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία θα παραθέσουν ιδιωτικό τσάι και θα τους ξεναγήσουν στο μελίσσι του Λευκού Οίκου, που επεκτάθηκε πρόσφατα.

Η Μελάνια Τραμπ ήταν επικεφαλής όλων των προετοιμασιών για την επίσκεψη «που θα τιμήσει τη μακροχρόνια και ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βρετανία», δήλωσε λίγο νωρίτερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στο briefing.

Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου πραγματοποιείται με αφορμή τη 250η επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Μετά την έφοδο του ενόπλου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε πως η επίσκεψη θα πραγματοποιούνταν κανονικά, έπειτα από συζητήσεις με τις αμερικανικές αρχές, ωστόσο επανεξετάστηκαν τα μέτρα ασφαλείας.

Την Τρίτη, ο βασιλιάς Κάρολος θα μιλήσει στο Κογκρέσο και αργότερα θα παρατεθεί το δείπνο προς τιμήν του, στον Λευκό Οίκο. Την Τετάρτη θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, όπου θα επισκεφθεί το μνημείο για την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, μαζί με τον δήμαρχο Ζόχραν Μαμντάνι. Ανάμεσα στους σταθμούς της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου είναι και η Βιρτζίνια, όπου θα συναντηθεί με οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Φωτογραφίες: AP