Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ο ύποπτος φέρεται να επιχείρησε να παραβιάσει σημείο ελέγχου ασφαλείας.

Σύμφωνα με στοιχεία που έρχονται στο φως από τις αμερικανικές αρχές αλλλα και τις δηλώσεις του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα Todd Blanche, ο ύποπτος για το περιστατικό πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων και ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του, Μελάνια, φέρεται να είχε στην κατοχή του όπλα τα οποία είχαν αποκτηθεί απολύτως νόμιμα τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το CNN, όπως προκύπτει από έγγραφα και επίσημες αναφορές των αρχών επιβολής του νόμου, ο άνδρας είχε αγοράσει δύο πυροβόλα όπλα μέσω νόμιμων διαδικασιών: ένα ημιαυτόματο πιστόλι το 2023 και ένα κυνηγετικό όπλο το 2025. Οι αρχές επιβεβαιώνουν επίσης ότι στην κατοχή του βρέθηκαν τόσο το κυνηγετικό όπλο όσο και το πιστόλι κατά τη σύλληψή του, ενώ έφερε μαζί του και πολλαπλά μαχαίρια.

Οι αξιωματούχοι στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τον Todd Blanche, από την προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ότι ο δράστης φαίνεται να είχε ως αρχικό στόχο μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα συγκεκριμένα πρόσωπα ή περαιτέρω λεπτομέρειες για πιθανούς στόχους.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «εξακολουθούμε να προσπαθούμε να κατανοήσουμε το κίνητρο», σημειώνοντας πως οι αρχές εξετάζουν ηλεκτρονικές συσκευές και έχουν ήδη εκδώσει εντάλματα έρευνας. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν τον ύποπτο, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες προφίλ και οι πιθανές προθέσεις του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φαίνεται να ταξίδεψε από το Λος Άντζελες προς το Σικάγο και στη συνέχεια προς την Ουάσινγκτον με τρένο, πριν φτάσει στο σημείο του περιστατικού. Οι αρχές επισημαίνουν ότι δεν βρισκόταν υπό παρακολούθηση πριν από την επίθεση και δεν υπήρχαν προηγούμενες ενδείξεις που να τον συνδέουν με απειλές.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο ύποπτος φέρεται να πυροβόλησε μερικές φορές, ωστόσο εξουδετερώθηκε άμεσα από τις δυνάμεις ασφαλείας και συνελήφθη επιτόπου. Σύμφωνα με τον Blanche, πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε στο στήθος, ωστόσο προστατεύτηκε από το αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας ανέφερε ότι αναμένεται η άσκηση ομοσπονδιακών κατηγοριών ήδη από το επόμενο 24ωρο, ενώ δεν αποκλείεται να προστεθούν επιπλέον κατηγορίες καθώς προχωρά η έρευνα. Όπως σημείωσε, «δεν θεωρούμε ότι ο ύποπτος συνεργάζεται αυτή τη στιγμή», ενώ υπογράμμισε ότι το κίνητρο παραμένει υπό διερεύνηση.

Από την πλευρά της η Κάρολαϊν Λέβιτ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει: «Αυτό που επρόκειτο να είναι μια διασκεδαστική βραδιά στο δείπνο με τον Πρόεδρο Τραμπ να λέει αστεία και να γιορτάζει την ελευθερία του λόγου, καταλήφθηκε από έναν διεστραμμένο τρελό άνθρωπο που επιδίωξε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ».

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν αν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο και ποιοι ακριβώς ήταν οι στόχοι του υπόπτου κατά την προσπάθειά του να εισέλθει στον χώρο υψηλής ασφαλείας.

Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Τραμπ

Ο ψυχολόγος και performer Οζ Πέρλμαν περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ξέσπασε πανικός μετά το περιστατικό ασφαλείας και τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν. Ο ίδιος βρισκόταν στη σκηνή κάνοντας παράσταση για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την Πρώτη Κυρία και τον γραμματέα Τύπου, όταν αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση μετατράπηκε ξαφνικά σε χάος, χωρίς αρχικά να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.

Όπως ανέφερε, στην αρχή θεώρησε ότι επρόκειτο για πιθανή απειλή με βόμβα, καθώς δεν άκουσε πυροβολισμούς ούτε είδε κάτι που να παραπέμπει άμεσα σε ένοπλη επίθεση, αλλά μάλλον μια έντονη κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας. «Νόμιζα ότι πρόκειται να εκραγεί κάτι», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον πανικό που επικράτησε. Ο Πέρλμαν ανέφερε ότι έπεσε στο έδαφος και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε πολύ κοντά του, προστατευμένος από τη Μυστική Υπηρεσία, σε απόσταση μικρότερη από ένα μέτρο, μια εικόνα που, όπως είπε, δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Στη συνέχεια άκουσε ήχους που έμοιαζαν με πυροβολισμούς, ενώ ο πρόεδρος απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το σημείο και οι παρευρισκόμενοι οδηγήθηκαν σε ασφαλή έξοδο με τη συνδρομή των αρχών. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στις στιγμές που ακολούθησαν επικράτησε σύγχυση, καθώς κυκλοφόρησε λανθασμένη πληροφορία ότι υπήρχε θύμα, κάτι που αργότερα διαψεύστηκε, ενώ συνολικά το περιστατικό περιγράφεται ως εξαιρετικά χαοτικό για όσους βρέθηκαν στον χώρο.

Νέα δήλωση Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ μίλησε στο FOX news για την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και τόνισε ότι άλλαξε την ατμόσφαιρα, «μετατρέποντας μια τεταμένη βραδιά σε μια στιγμή ενότητας».

