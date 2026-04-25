Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι το Ιράν «κάνει μια προσφορά και θα πρέπει να δούμε», αλλά δεν γνώριζε ακόμη ποια ήταν η προσφορά.

Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις», την ώρα που η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε από το Πακιστάν, σύμφωνα με δύο πακιστανικές κυβερνητικές πηγές. Η αποστολή είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει επαφές με Πακιστανούς αξιωματούχους στην Ισλαμαμπάντ.

Όπως αναφέρει το SkyNews, από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποστέλλει τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών στο Πακιστάν. Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε ότι έχει προγραμματιστεί οποιαδήποτε συνάντηση με αμερικανική αντιπροσωπεία.

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί το χρονοδιάγραμμα άφιξης της αμερικανικής αποστολής στην Ισλαμαμπάντ, ενώ η αποχώρηση των Ιρανών εκπροσώπων φαίνεται να περιορίζει την πιθανότητα άμεσων συνομιλιών, χωρίς όμως να αποκλείεται η συνέχιση επαφών μέσω διαμεσολαβητών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν έχει καταθέσει μια πρόταση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το περιεχόμενό της, επιμένοντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάλειψη του εμπλουτισμένου ουρανίου και την ελεύθερη ροή πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.