Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατώτερων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν (ΠΕΚΠΜΕΝ «ο ΣΤΕΦΕΝΣωΝ»).

Κατα τη διάρκεια της ευρύτερης έντασης στον Περσικό Κόλπο σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με καταγγελίες της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατώτερων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν (ΠΕΚΠΜΕΝ «ο ΣΤΕΦΕΝΣωΝ»), όταν δύο εμπορικά πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο M/V «EPAMINONDAS», βρέθηκαν στο επίκεντρο επεισοδίου με δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για επίθεση και μεταφορά τους σε ιρανικά ύδατα.

Την ίδια στιγμή, αντικρουόμενες δηλώσεις από την ελληνική πλευρά και την πλοιοκτήτρια εταιρεία δημιουργούν σύγχυση για την πραγματική κατάσταση, ενώ εντείνεται η αγωνία για την ασφάλεια των ναυτεργατών, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ενώσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Υπό κατάληψη δύο πλοία, από τις 22 Απρίλη, στα Στενά του Ορμούζ, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο M/V «EPAMINONDAS», σημαίας Λιβερίας, της ναυτιλιακής εταιρείας TECHNOMAR SHIPPING, του εφοπλιστή Γ. Γιουρούκου.

Το πλοίο «EPAMINONDAS» χτυπήθηκε στα ανοικτά του Ομάν, όταν πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε τραυματισμός σε κανένα από τα μέλη του πληρώματος. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με προορισμό τη Mudra της Ινδίας και εκτελούσε το προγραμματισμένο ταξίδι του, παρότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, εν μέσω γεωπολιτικών πολεμικών συγκρούσεων.

Η συνέχεια του περιστατικού ήταν, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, να θέσει υπό κατάληψη το ελληνόκτητο M/V «EPAMINONDAS» και το MSC Francesca και να τα μεταφέρει σε ιρανικά ύδατα. Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι τα πλοία, καταλήφθηκαν και «μεταφέρονται στις ιρανικές ακτές» επειδή «λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, με παραποίηση των συστημάτων πλοήγησης», προσθέτοντας ότι αυτό έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας, έσπευσε να διαψεύσει ότι το M/V EPAMINONDAS, βρίσκεται υπό κατάληψη, αναφέροντας κατηγορηματικά ότι «σε αντίθεση με τις ιρανικές ανακοινώσεις, το containership Epaminondas δεν έχει τεθεί υπό κράτηση» ότι «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με το υπουργείο να αποδίδει της σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε «ανακριβή πληροφόρηση».

Επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας στις 23 Απρίλη, διαψεύδει το υπουργείο Ναυτιλίας και επιβεβαιώνει ότι το M/V «EPAMINONDAS», βρίσκεται υπό κατάληψη σε ιρανικά ύδατα.

Θα ήταν απλά γελοία η διαχείριση του συμβάντος από την ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Ναυτιλίας, αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάσταση για τους ναυτεργάτες του πλοίου και τις οικογένειές τους που αγωνιούν για την τύχη των ανθρώπων τους.

Σαφή εικόνα δεν μπορούμε τελικά να έχουμε, ούτε για το αν όντως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ναυτεργάτη κατά την επίθεση, ούτε για το ποιες είναι οι συνθήκες κράτησης του πλοίου, ωστόσο έχουμε σαφή εικόνα για το ότι οι ναυτεργάτες καλούνται να παίζουν τη ζωή τους κορώνα - γράμματα, στις εμπόλεμες περιοχές, σε μεροκάματα τρόμου και ανασφάλειας, χωρίς να ξέρουν αν θα γυρίσουν σώοι στα σπίτια και τις οικογένειές τους, για τα κέρδη των εφοπλιστών.

Η «επιχειρηματική τόλμη» και οι «θρυλικές επιχειρηματικές κινήσεις», που με θράσος επικαλούνται οι εφοπλιστές, στέλνοντας με τις πλάτες της κυβέρνησης τα πλοία τους σε εμπόλεμες περιοχές, κάνουν τη ζωή των ναυτεργατών να μετράει ως «παράπλευρη απώλεια» για να εκτοξεύονται τα κέρδη τους, με τα αυξημένα ναύλα λόγω πολέμου.

Οι ποντοπόροι ναυτεργάτες, βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα και διακινδυνεύουν ακόμα και με τη ζωή τους, τα παζάρια των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Για άλλη μία φορά, επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας και οι επισημάνσεις μας, για τις συνέπειες που έχουν για τους ναυτεργάτες, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και πόλεμοι, που διεξάγονται και στη θάλασσα, μεταξύ των ισχυρών ιμπεριαλιστικών κέντρων.

Θάλασσες «ναρκοπέδια» για πλοία και ναυτεργάτες, που εκβιάζονται ωμά από το εφοπλιστικό κεφάλαιο, με το φόβο της ανεργίας, να δηλώσουν ότι αψηφούν τον κίνδυνο για τη ζωή τους και «οικειοθελώς», χωρίς καμία πίεση και ανησυχία θέλουν να μπουν μέσα στο μακελειό του πολέμου.

Τα σωματεία μας θα συνεχίσουν, όπως έκαναν από την έναρξη των πολέμων, να κάνουν παρεμβάσεις προς το υπουργείο Ναυτιλίας και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, παραστάσεις διαμαρτυρίας και κινητοποιήσεις, ζητώντας το αυτονόητο: όπου υπάρχει ενεργός πολεμικός κίνδυνος, να απαγορευτεί η διέλευση εμπορικών πλοίων και να επαναπατριστούν με ασφάλεια οι ναυτεργάτες από τις εμπόλεμες περιοχές.

Δεν θα επιτρέψουμε η ζωή και η ασφάλεια του ναυτεργάτη να γίνει «παράπλευρη απώλεια», σε περιόδους πολέμων, για τα κέρδη των ναυτιλιακών ομίλων. Δεν είμαστε αναλώσιμοι, σε οποιεσδήποτε συνθήκες, για τα κέρδη των εφοπλιστών!

Καλούμε όλους τους ναυτεργάτες, να δυναμώσουμε τον αγώνα, απαιτώντας να μην πληρώνουμε με τις ζωές μας, τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, με Ρωσία, Κίνα και τους συμμάχους τους.

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση των σωματείων μας, με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, με αφορμή το περιστατικό και για να συζητήσουμε τις εξελίξεις.

Συμμετέχουμε μαζικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία, την 1η Μάη, σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων και στις 10:30 π.μ., στην Πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά και στην πορεία στο μνημείο Πεσόντων Εργατών στο Πασαλιμάνι, που θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων από σωματεία και φορείς της περιοχής».