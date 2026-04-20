Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλάει για αδύναμους και αξιολύπητους Δημοκρατικούς και στέλνει μήνυμα στο Ιράν.

Με νέα ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στους Δημοκρατικούς με αφορμή την επικείμενη κατά τον ίδιο συμφωνία για το Ιράν.

Στη μακροσκελή του ανάρτηση ο Τραμπ αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «προδότες» και υπογραμμίζει ότι δεν βρίσκεται υπό καμία πίεση όπως, γράφουν τα fake news - κάθε άλλο - σκοπός του είναι να κάνει την καλύτερη συμφωνία. Στην ανάρτησή του κάνει αναφορές τη διάρκεια του Α' και Β' Παγκοσμίου πολέμου και των πολέμων σε Κορέα και Βιετνάμ.

«Οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βλάψουν την πολύ ισχυρή θέση που βρισκόμαστε σε σχέση με το Ιράν» γράφει ο Τραμπ.

«Παρά το γεγονός ότι ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε 4 χρόνια, 3 μήνες και 14 ημέρες, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε 6 χρόνια και 1 ημέρα, ο πόλεμος της Κορέας διήρκεσε 3 χρόνια, 1 μήνα και 2 ημέρες, ο πόλεμος του Βιετνάμ διήρκεσε 19 χρόνια, 5 μήνες και 29 ημέρες και το Ιράκ διήρκεσε 8 χρόνια, 8 μήνες και 28 ημέρες, τους αρέσει να λένε ότι υποσχέθηκα 6 εβδομάδες για να νικήσω το Ιράν, και στην πραγματικότητα, από στρατιωτικής άποψης, ήταν πολύ πιο γρήγορο από αυτό, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσω να πιέσουν τις ΗΠΑ ώστε να κάνουν μια συμφωνία που δεν είναι τόσο καλή όσο θα μπορούσε να είναι.

»Διάβασα τα fake news, που λένε ότι βρίσκομαι υπό «πίεση» να κάνω μια συμφωνία. Αυτό δεν είναι αλήθεια! Δεν βρίσκομαι υπό καμία πίεση, αν και όλα θα συμβούν, σχετικά γρήγορα! Ο χρόνος δεν είναι ο αντίπαλός μου, το μόνο που έχει σημασία είναι να διορθώσουμε επιτέλους, μετά από 47 χρόνια, το χάος που επέτρεψαν άλλοι Πρόεδροι να συμβεί επειδή δεν είχαν το Θάρρος ή την Προνοητικότητα να κάνουν αυτό που έπρεπε να γίνει σε σχέση με το Ιράν» συνέχισε ο Τραμπ.

«Θα γίνει σωστά, και δεν θα αφήσουμε τους Αδύναμους και Αξιολύπητους Δημοκρατικούς - όλοι τους προδότες - που εδώ και χρόνια μιλούν για τους κινδύνους του Ιράν, και ότι κάτι πρέπει να γίνει (κάτι), αλλά τώρα, αφού εγώ είμαι αυτός που το κάνει, υποτιμούν τα επιτεύγματα του Στρατού μας και της Κυβέρνησης Τραμπ. Τ επιτεύγματα αυτά εκτελούνται τέλεια, στην περίπτωση της Βενεζουέλας, απλώς (το Ιράν είναι) μια μεγαλύτερη, πιο περίπλοκη επιχείρηση. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο» σημειώνει ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κλείνει την μακροσκελή ανάρτησή του μιλώντας για τις προσωπικές του επιτυχίες λέγοντας πως «στην πρώτη μου θητεία, έχτισα τον μεγαλύτερο στρατό που έχει δει ποτέ η χώρα μας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης διαστημικής δύναμης. Στη δεύτερη θητεία μου, χρησιμοποιώ σωστά και με σύνεση τον στρατό μας για να λύσω προβλήματα που μας άφησαν άλλοι με πολύ λιγότερη κατανόηση ή ικανότητα».

«Μακράν, κερδίζω τον πόλεμο»

«Κερδίζω - κατά πολύ μάλιστα - έναν πόλεμο, τα πράγματα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι καταπληκτικός και, αν διαβάσετε τα fake news, όπως οι αποτυχημένοι New York Times, η απολύτως φρικτή και αηδιαστική Wall Street Journal, ή η σχεδόν ανενεργή, ευτυχώς, Washington Post, θα νομίζατε στην πραγματικότητα ότι χάνουμε τον πόλεμο» αναφέρει σε δεύτερη ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο εχθρός είναι μπερδεμένος, επειδή λαμβάνει αυτές τις ίδιες «αναφορές» των μέσων ενημέρωσης, και όμως συνειδητοποιεί ότι το ναυτικό του έχει εξαλειφθεί εντελώς, η Πολεμική Αεροπορία του βρίσκεται σε σκοτεινότερους διαδρόμους, δεν έχει αντιπυραυλικό ή αντιαεροπορικό εξοπλισμό, οι πρώην ηγέτες του έχουν ως επί το πλείστον πεθάνει (Αυτό ήταν, εκτός από όλα τα άλλα, αλλαγή καθεστώτος!), και ίσως, το πιο σημαντικό από όλα, ο αποκλεισμός, τον οποίο δεν θα αποσύρουμε μέχρι να υπάρξει μια «συμφωνία», καταστρέφει εντελώς το Ιράν» συνεχίζει ο Τραμπ με επιθετική ρητορική.

«Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, ένας μη βιώσιμος αριθμός, ακόμη και βραχυπρόθεσμα. Τα αντιαμερικανικά ΜΜΕ που χαρακτηρίζουν τα fake news υποστηρίζουν τη νίκη του Ιράν, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, επειδή εγώ είμαι υπεύθυνος! Όπως ακριβώς αυτοί οι μη πατριώτες χρησιμοποίησαν κάθε ίχνος της περιορισμένης δύναμής τους για να με πολεμήσουν στις εκλογές, συνεχίζουν να το κάνουν και με το Ιράν. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο - Ήδη είναι!» καταλήγει ο Τραμπ.

Σε τρίτη κατά σειρά ανάρτηση ο Τραμπ ευχαριστεί την ηγεσία του Ιράν καθώς λόγω της κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ εκατοντάδες πλοία κατευθύνονται στις ΗΠΑ για πετρέλαιο.

«Η ιρανική ηγεσία έχει αναγκάσει εκατοντάδες πλοία να κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να προμηθευτούν το πετρέλαιό τους... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ» έγραψε ο Τραμπ.

Αβεβαιότητα για τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Η προθεσμία της εκεχειρίας με το Ιράν εκπνέει την Τετάρτη και ο κλοιός σφίγγει για μία επικείμενη συμφωνία. Νωρίτερα ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να παρατείνει την εκεχειρία και τόνισε ότι δεν θα βιαστεί να κάνει μια κακή συμφωνία.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ αύριο, Τρίτη, ενώ προέκυψε πάλι σύγχυση σχετικά με τον Τζ. Ντ. Βανς, ξανά εξαιτίας των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου.

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, μέχρι να υπάρξει συμφωνία. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στο Fox News ότι η συμφωνία θα υπογραφεί «απόψε», κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αφού καμία από τις δύο αντιπροσωπείες δεν βρίσκεται ακόμα στο Ισλαμαμπάντ.

Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε σύγχυση για τη συμμετοχή του Τζ. Ντ. Βανς στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών. Δήλωσε πως ο αντιπρόεδρός του δεν θα πάει στο Ισλαμαμπάντ για λόγους ασφαλείας - επειδή δεν προλάβαινε η Μυστική Υπηρεσία να οργανώσει το ταξίδι - αλλά μέσα σε λίγη ώρα ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι ο Βανς θα είναι επικεφαλής της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ δήλωσε στη New York Pοst ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία «είναι καθ’ οδόν τώρα» για το Πακιστάν και πως θα φτάσουν εκεί «απόψε». Άμεσα τα διεθνή ΜΜΕ δημοσίευσαν διαφορετικές πληροφορίες. Ο Βανς αναμένεται να αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Πακιστάν την Τρίτη, σύμφωνα με πηγές του CΝΝ και των ΝΥΤ. Οι νέες συνομιλίες αυτή τη στιγμή είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει ακόμα, κάτι που θα γίνει «σύντομα», ανέφερε πηγή του BBC. Ο Βανς δεν έχει φύγει ακόμα για το Πακιστάν, σύμφωνα και με δύο πηγές του Reuters, που σημειώνει πως δεν είναι σαφές πότε θα ταξιδέψει ο αντιπρόεδρος, ούτε αν άλλα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ήδη καθ’ οδόν.





