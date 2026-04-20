Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, η οποία εκπνέει την Τετάρτη και τόνισε ότι δεν θα βιαστεί να κάνει μια κακή συμφωνία.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ αύριο, Τρίτη, ενώ προέκυψε πάλι σύγχυση σχετικά με τον Τζ. Ντ. Βανς, ξανά εξαιτίας των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου.

Η κατάπαυση πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν εκπνέει «το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Bloomberg. «Είναι εξαιρετικά απίθανο να την παρατείνω», συμπλήρωσε, ερωτηθείς αν θα πράξει κάτι τέτοιο σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

«Δεν πρόκειται να βιαστώ να κάνω μια κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ερώτηση αν περιμένει ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις αμέσως αν δεν υπάρξει συμφωνία, απάντησε: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, σίγουρα θα το αναμένω».

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, μέχρι να υπάρξει συμφωνία. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στο Fox News ότι η συμφωνία θα υπογραφεί «απόψε», κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αφού καμία από τις δύο αντιπροσωπείες δεν βρίσκεται ακόμα στο Ισλαμαμπάντ.

Αντιπροσωπεία της Τεχεράνης σχεδιάζει να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ την Τρίτη, για διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, δήλωσαν στους NYT δύο υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, που έχουν γνώση των σχετικών σχεδίων.

Ο επικεφαλής της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, θα συμμετάσχει στις συνομιλίες αν δώσει το παρών ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι. Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι θα πάει στην πρωτεύουσα του Πακιστάν για τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών. Σε νέα ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έκανε λόγο για «βαθιά, ιστορική δυσπιστία» της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον.

«Η τήρηση των δεσμεύσεων αποτελεί τη βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου. Παραμένει η βαθιά ιστορική δυσπιστία του Ιράν απέναντι στη συμπεριφορά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ενώ τα μη εποικοδομητικά και αντιφατικά μηνύματα από Αμερικανούς αξιωματούχους στέλνουν ένα πικρό μήνυμα: επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν. Οι Ιρανοί δεν υποτάσσονται στη βία», έγραψε.

{https://x.com/drpezeshkian/status/2046251045484106014}

Ο Τραμπ προκάλεσε ξανά σύγχυση με τον Βανς

Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε σύγχυση για τη συμμετοχή του Τζ. Ντ. Βανς στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών. Δήλωσε πως ο αντιπρόεδρός του δεν θα πάει στο Ισλαμαμπάντ για λόγους ασφαλείας- επειδή δεν προλάβαινε η Μυστική Υπηρεσία να οργανώσει το ταξίδι- αλλά μέσα σε λίγη ώρα ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι ο Βανς θα είναι επικεφαλής της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ δήλωσε στη New York Pοst ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία «είναι καθ’ οδόν τώρα» για το Πακιστάν και πως θα φτάσουν εκεί «απόψε».

Γρήγορα, διεθνή ΜΜΕ δημοσίευσαν διαφορετικές πληροφορίες. Ο Βανς αναμένεται να αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Πακιστάν την Τρίτη, σύμφωνα με πηγές του CΝΝ και των ΝΥΤ. Οι νέες συνομιλίες αυτή τη στιγμή είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει ακόμα, κάτι που θα γίνει «σύντομα», ανέφερε πηγή του BBC. Ο Βανς δεν έχει φύγει ακόμα για το Πακιστάν, σύμφωνα και με δύο πηγές του Reuters, που σημειώνει πως δεν είναι σαφές πότε θα ταξιδέψει ο αντιπρόεδρος, ούτε αν άλλα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ήδη καθ’ οδόν.