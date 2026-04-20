Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη NY Post ότι και ο ίδιος είναι πρόθυμος να συναντηθεί με Ιρανούς ηγέτες εάν επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μια αμερικανική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του συμβούλου Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Μιλώντας στη NY Post, πρόσθεσε ότι και ο ίδιος είναι πρόθυμος να συναντηθεί με ανώτερους Ιρανούς ηγέτες εάν επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος. «Υποτίθεται ότι θα έχουμε τις συνομιλίες», δήλωσε ο Τραμπ επιβεβαιώνοντας ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να προσγειωθεί εντός ωρών. «Οπότε υποθέτω ότι σε αυτό το σημείο κανείς δεν παίζει παιχνίδια». «Πηγαίνουν τώρα», δήλωσε ο Τραμπ, «Θα είναι εκεί απόψε, ώρα Ισλαμαμπάντ».

Το χρονοδιάγραμμα αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα, υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα των συνομιλιών, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν λίγε μέρες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ - Ιράν αλλά εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στην περιοχή.

Ο Τραμπ έδειξε ανοιχτός σε ένα διπλωματικό βήμα: να συναντηθεί απευθείας με την ιρανική ηγεσία εάν προκύψει η ευκαιρία. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», είπε χαρακτηριστικά. «Αν θέλουν να συναντηθούν, και έχουμε μερικούς πολύ ικανούς ανθρώπους - αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω» είπε. Επανέλαβε πως στο επίκεντρο των συνομιλιών, είναι ένα μη διαπραγματεύσιμο αίτημα: το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει κάθε επιδίωξη πυρηνικών όπλων.

«Να απαλλαγεί από τα πυρηνικά του όπλα. Όλα αυτά είναι πολύ απλά», είπε. «Δεν θα υπάρξει πυρηνικό όπλο» είπε για μία ακόμα φορά και πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ευημερήσει εάν όμως συμμορφωθεί. «Διαφορετικά, μια υπέροχη χώρα- θα μπορούσε πραγματικά να είναι», είπε αφήνοντας απειλητικά υπονοούμενα ο Τραμπ.

Αρνήθηκε ωστόσο να διευκρινίσει ποιες συνέπειες θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Τεχεράνη αν αρνηθεί να συμμορφωθεί ή αν οι συνομιλίες καταρρεύσουν. Σε ερώτηση αν θα κλιμακώσουν οι ΗΠΑ τα μέτρα κατά του Ιράν σε περίπτωση αποτυχίας, ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει κάτι συγκεκριμένο αλλά αρκέστηκε να πει πως «μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θα ήταν όμορφο». Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ γνωρίζουν ποιος ηγείται του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε πως «Έχουμε μία αρκετά καλή ιδέα και πιστεύουμε ότι έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους».

Σε δηλώσεις του στο Fox News, o Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί απόψε στο Πακιστάν. Ωστόσο, μια πηγή που γνωρίζει τις διαδικασίες, δήλωσε στο AFP ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί «σύντομα» στο Πακιστάν για έναν νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ενώ από την πλευρά του το Ιράν δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του ο Τραμπ, πριν από λίγο, επανέλαβε ότι δεν παρασύρθησε στον πόλεμο στο Ιράν από το Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social πως «Το Ισραήλ ποτέ δεν με έπεισε να μπω στον πόλεμο με το Ιράν, τα αποτελέσματα της 7ης Οκτωβρίου, ήταν αυτά που συνέβαλαν στην άποψή μου ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα. Παρακολουθώ και διαβάζω τα fake news, τους ειδικούς και τις δημοσκοπήσεις με απόλυτη δυσπιστία. Το 90% αυτών που λένε είναι ψέματα και επινοημένες ιστορίες, και οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, όπως ακριβώς στημένες ήταν και οι προεδρικές εκλογές του 2020. Όπως ακριβώς τα αποτελέσματα στη Βενεζουέλα, για τα οποία δεν αρέσει στα ΜΜΕ να μιλάνε, τα αποτελέσματα στο Ιράν θα είναι καταπληκτικά. Και αν οι νέοι ηγέτες του Ιράν (Αλλαγή Καθεστώτος!) είναι έξυπνοι, το Ιράν μπορεί να έχει ένα σπουδαίο και με ευημερία μέλλον!».

Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα

Ωστόσο άτομα που γωρίζουν το θέμα και επικαλείται το CNN, αναφέρουν πως ο Τζ. Ντ. Βανς αναμένεται να αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον την Τρίτη για το Πακιστάν. Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσαν οι πηγές που επικαλείται το CNN, αν και σημείωσαν πως η κατάσταση παραμένει ρευστή λόγω της συνεχιζόμενης έντονης δημόσιας ρητορικής τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τους Ιρανούς.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε στο CNN ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα, αλλά πρόσθεσε πως «αναμένουμε ότι η αντιπροσωπεία θα βρίσκεται σύντομα καθ' οδόν, αλλά δεν είναι σαφές πότε».

Ιράν: Θετικό για διαπραγματεύσεις, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση

Το Reuters μεταδίδει την ίδια ώρα πως ότι το Ιράν εξετάζει θετικά το ενδεχόμενο συμμετοχής στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν, που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες, με επικεφαλής το Πακιστάν, για να επιτευχθεί ο τερματισμός του αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν είχε δηλώσει, προηγουμένως ότι δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες μέχρι οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο νέος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών παραμένει αβέβαιος μετά το αμερικανικό ρεσάλτο των ΗΠΑ σε ιρανικό πλοίο.

Με πληροφορίες του NY Post/Reuters