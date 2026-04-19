«Του άνοιξαν μια τρύπα στο μηχανοστάσιο», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση.

Αμερικανοί πεζοναύτες κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία, στον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το «TOUSKA» είναι στη λίστα των κυρώσεων λόγω «παράνομης δραστηριότητας» και το αμερικανικό αντιτορπιλικό «USS Spruance» προειδοποίησε το πλοίο να σταματήσει, όταν επιχείρησε να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ. Όταν το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε «τους σταμάτησαν ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο».

Αυτή την ώρα οι Αμερικανοί πεζοναύτες έχουν υπό τον έλεγχό τους το πλοίο και εξετάζουν τι μεταφέρει, σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ. Το Σάββατο, η WSJ δημοσίευσε πληροφορίες ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονται για ρεσάλτο σε πετρελαιοφόρα και άλλα πλοία που συνδέονται με το Ιράν.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία, με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 900 ποδιών και με βάρος σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, προσπάθησε να περάσει από τον ναυτικό αποκλεισμό μας και αυτό δεν πήγε καλά για εκείνους.

Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε εύλογη προειδοποίηση να σταματήσουν. Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να ακούσει, οπότε το πλοίο του Ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο.

Αυτή τη στιγμή, Αμερικανοί πεζοναύτες έχουν τον έλεγχο του πλοίου. Το TOUSKA τελεί υπό κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, λόγω προηγούμενου ιστορικού παράνομης δραστηριότητάς του. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει σε αυτό».