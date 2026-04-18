Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναγκάσει 23 πλοία να επιστρέψουν, τα οποία είχαν προσπαθήσει να αναχωρήσουν από ιρανικά λιμάνια στο πλαίσιο ενός ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται να επιβιβαστεί τις επόμενες ημέρες σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και να κατασχέσει εμπορικά πλοία που βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, επεκτείνοντας την ναυτική του καταστολή πέρα από τη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, σε σημερινό της δημοσίευμα όπου επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο σχεδιασμός αυτός έρχεται καθώς ο ιρανικός στρατός συνεχίζει να σφίγγει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, επιτιθέμενος σε εμπορικά πλοία το Σάββατο, καθώς δήλωσε ότι το θαλάσσιο πέρασμα ελέγχεται «αυστηρά» από το Ιράν.

Οι εξελίξεις ανάγκασαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να τρέξουν, μια μέρα αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι τα Στενά ήταν πλήρως ανοιχτά για εμπορική κίνηση – μια ανακοίνωση που καλωσόρισε ο Πρόεδρος Τραμπ. Στη συνέχεια ωστόσο το Ιράν πήρε πίσω την αρχική του απόφαση, αφού οι ΗΠΑ διατήρησαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Η διεύρυνση της εκστρατείας θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο των ιρανικών πλοίων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και που ήδη πλέουν εκτός του Περσικού Κόλπου, καθώς και αυτών που μεταφέρουν όπλα που ενδέχεται να υποστηρίξουν το ιρανικό καθεστώς.

Οι ΗΠΑ «θα κυνηγήσουν ενεργά οποιοδήποτε πλοίο με ιρανική σημαία ή οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να παράσχει υλική υποστήριξη στο Ιράν» δήλωσε την Πέμπτη ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος των Ενωμένων Επιτελείων. «Αυτό περιλαμβάνει τα πλοία του σκιώδους στόλου που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο. Όπως γνωρίζετε, τα πλοία του σκιώδους στόλου είναι εκείνα τα παράνομα ή παράτυπα πλοία που αποφεύγουν τις διεθνείς κανονισμούς, τις κυρώσεις ή τις απαιτήσεις ασφάλισης.»

Η κίνηση, την οποία ο Κέιν είπε ότι θα υλοποιηθεί εν μέρει από τη Διοίκηση των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό, θα εισαγάγει μια νέα φάση της εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, την οποία οι αξιωματούχοι της διοίκησης Τραμπ έχουν αποκαλέσει «Οικονομική Οργή».

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αισιόδοξος ότι ο ναυτικός αποκλεισμός, σε συνδυασμό με τα μέτρα που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Οικονομική Οργή», θα βοηθήσουν στην επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι στην Wall Street Journal.

Οι προσπάθειες για αύξηση της οικονομικής πίεσης έρχονται καθώς η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να λήξει την επόμενη εβδομάδα. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν δεν είχαν πρόοδο, και δεν έχει οριστεί ακόμα ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων.