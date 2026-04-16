Κλείδωσαν τους ομήρους σε δωμάτιο της τράπεζας στη Νάπολη.

Ένοπλοι ληστές κράτησαν 25 άτομα ομήρους σε τράπεζα στη Νάπολη για δύο ώρες προτού διαφύγουν μέσω τρύπα στο πάτωμα, με άγνωστη λεία.

Οι τρεις ληστές μπήκαν σε υποκατάστημα της Crédit Agricole περίπου στις 11:30 το πρωί και κράτησαν ομήρους εργαζόμενους και πελάτες, οι οποίοι απελευθερώθηκαν λίγο μετά τις 13:30.

Κανένας από τους ομήρους δεν είχε σοβαρά τραύματα, δήλωσε o νομάρχης, Μικέλε ντι Μπάρι. Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως έξι όμηροι ήταν σε κατάσταση σοκ και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Όταν μπήκαν οι αστυνομικές δυνάμεις στην τράπεζα, οι ληστές είχαν διαφύγει, σύμφωνα με πληροφορίες από μια τρύπα στο πάτωμα και στη συνέχεια «εξαφανίστηκαν» στους υπονόμους. Στόχος τους φέρεται να ήταν οι θυρίδες και είναι άγνωστη η λεία τους.

Ένας από τους ομήρους, πελάτης της τράπεζας, είπε στο Fanpage ότι τους κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο. «Ήμουν στην τράπεζα όταν μπήκαν, σίγουρα ήταν τρεις. Μας κλείδωσαν- πελάτες, εργαζομένους και τον διευθυντή- σε ένα δωμάτιο. Ήταν οπλισμένοι, αλλά δεν χρησιμοποίησαν βία», δήλωσε.

Παρόμοια ληστεία έγινε στο υποκατάστημα της Crédit Agricole στο Μιλάνο το 2020. Τότε, δύο ένοπλοι ληστές μπήκαν από την κεντρική είσοδο και κράτησαν ομήρους τους εργαζομένους. Την ώρα δύο συνεργοί τους μπήκαν από τρύπα, αφού σύρθηκαν στους υπονόμους. Οι δράστες αφαίρεσαν το περιεχόμενο αρκετών θυρίδων, προτού διαφύγουν μέσω των υπονόμων.

Πηγή: Guardian