Ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εκεχειρία και χαρακτήρισε το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων ως μια σημαντική ευκαιρία για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με Ντόναλντ Τραμπ, μετά την εύθραυστη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στο Ιράν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τηλεφωνικά για την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και τις περιφερειακές εξελίξεις, με τον Τούρκο πρόεδρο να χαιρετίζει την εκεχειρία και προτρέπει σε προσπάθειες για διαρκή ειρήνη.

Σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε στην τουρκική πλατφόρμα social media NSosyal, οι δύο ηγέτες εξέτασαν την τελευταία κατάσταση στην περιοχή, με έμφαση στην κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης.

Ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εκεχειρία, σημειώνοντας ότι το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων μετά από μια δύσκολη περίοδο 40 ημερών προσέφερε μια σημαντική ευκαιρία για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας. Τόνισε την ανάγκη αποτελεσματικής αξιοποίησης αυτής της περιόδου και προειδοποίησε για τυχόν ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διαδικασία.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αυξάνει την υποστήριξή της στις διπλωματικές προσπάθειες που πραγματοποιούνται με φιλικές και αδελφικές χώρες, ιδίως το Πακιστάν, με στόχο την επίτευξη μιας λύσης.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων με το Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη παρουσίασε μια «εφικτή» πρόταση 10 σημείων για διαπραγματεύσεις.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι η πρόταση των 10 σημείων που υποβλήθηκε στις ΗΠΑ μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης περιλαμβάνει μια βασική δέσμευση των ΗΠΑ για μη επιθετικότητα, τη συνέχιση του ιρανικού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, την αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου και την άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης την καταβολή αποζημιώσεων στο Ιράν, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων μάχης από την περιοχή και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ωστόσο, το σφυροκόπημα στον Λίβανο συνεχίζεται με τον Νετανιάχου και τον Τραμπ να επιμένουν ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία και το Ιράν να απειλεί με αποχώρηση.

Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο Liveblog του Dnews

Με πληροφορίες του Anadolu