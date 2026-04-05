Ο Λαβρόφ συνομίλησε επίσης σήμερα με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη γλώσσα των τελεσιγράφων τους». Αυτό δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.

«Η ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Λαβρόφ σε δήλωσή του προς τον ιρανό, σύμφωνα με δημοσίευμα του TASS, «εξέφρασε την ελπίδα ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από αρκετές χώρες για την άμβλυνση των εντάσεων γύρω από το Ιράν θα είναι επιτυχείς, προς όφελος μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ομαλοποίησης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η οποία θα διευκολυνθεί από την εγκατάλειψη της γλώσσας των τελεσιγράφων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επιστροφή της κατάστασης σε μια πορεία διαπραγματεύσεων».