Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drone εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών στην Βαλτική.

«Η Ρωσία θα απαντήσει εάν άλλες χώρες επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο τους για να εξαπολύει επιθέσεις με drones σε ρωσικά λιμάνια της Βαλτικής», δήλωσε την Τρίτη, 31/03, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στις ρωσικές υποδομές εξαγωγής πετρελαίου τον τελευταίο μήνα, πραγματοποιώντας τα πιο βαριά πλήγματα με drones στον πόλεμο εναντίον των λιμανιών Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ στη Βαλτική.

«Εάν παρέχεται εναέριος χώρος για τη διεξαγωγή εχθρικών, τρομοκρατικών δραστηριοτήτων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αυτό θα μας αναγκάσει να εξαγάγουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα και να λάβουμε αντίστοιχα μέτρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

{https://x.com/Mike_Eckel/status/2036693569927270765}

Πρόσθεσε ότι ο ρωσικός στρατός παρακολουθεί στενά και αναλύει τις εξελίξεις, υποβάλλοντας εισηγήσεις που εξετάζονται από το Κρεμλίνο.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ασφάλεια όλων των κρίσιμων υποδομών, αλλά ότι οι εγκαταστάσεις δεν μπορούν να προστατευτούν 100% από «τρομοκρατικές επιθέσεις».

{https://x.com/maria_avdv/status/2036925352207851713}

Με πληροφορίες Reuters