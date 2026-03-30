Ο Ζελένσκι προσφέρει βοήθεια για το ξεμπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως σύμμαχοι του Κιέβου του ζήτησαν να μειώσει τις επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας της Ρωσίας, εν μέσω της κρίσης καυσίμων, αλλά είπε πως αυτό θα γίνει μόνο αν η Μόσχα σταματήσει τις επιθέσεις στις ουκρανικές εγκαταστάσεις.

«Έχουμε λάβει μηνύματα από κάποιους εκ των εταίρων μας, που μας ζητούσαν πώς οι απαντήσεις μας εναντίον του πετρελαϊκού- του ενεργειακού- τομέα της Ρωσίας μπορεί να μειωθούν», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, μέσω του WhatsApp.

Δεν είναι σαφές σε ποιες χώρες μπορεί να αναφερόταν ο Ζελένσκι. Η Κίνα και η Ινδία εξακολουθούν να εξαρτώνται πολύ από το πετρέλαιο και η ΕΕ από το φυσικό αέριο της Ρωσίας.

«Αν η Ρωσία είναι έτοιμη να μην επιτεθεί στον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, τότε θα απαντήσουμε μη επιτιθέμενοι στον δικό τους», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, ο οποίος τόνισε ότι τα σχετικά «χτυπήματα» του Κιέβου αποτελούν απάντηση στα ίδια πλήγματα της Μόσχας.

Λόγω της εκτόξευσης των τιμών ενέργειας, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, πρόσφατα η Ουάσινγκτον χαλάρωσε κάποιες από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο. Η Κίνα και η Ινδία παραμένουν οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού αργού, αποτελώντας το 85% των εξαγωγών της Μόσχας τον Φεβρουάριο. Την ίδια ώρα, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού φυσικού αερίου (34%) και LNG (49%).

Η Ουκρανία προσφέρει βοήθεια για τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, το Κίεβο προσφέρεται να βοηθήσει προκειμένου να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λόγω της εμπειρίας που έχει από την επιτυχή άρση του ρωσικού «μπλόκου» στη Μαύρη Θάλασσα.

«Εγείραμε αυτό το ζήτημα, επειδή είναι επώδυνο και επείγον, για όλο τον κόσμο. Υπάρχει ενεργειακή κρίση. Ξέρουν πως μπορούν να βασιστούν στις γνώσεις μας σε αυτό τον τομέα και το συζητήσαμε λεπτομερώς», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Μοιραστήκαμε την εμπειρία μας με την οδό της Μαύρης Θάλασσας και πώς λειτουργεί. Καταλαβαίνουν πως οι ένοπλες δυνάμεις μας ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στο ξεμπλοκάρισμα του διαδρόμου της Μαύρης Θάλασσας», συνέχισε.

Με πληροφορίες από BBC, Politico