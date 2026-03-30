Η αύξηση της παραγωγής Patriot στην Ευρώπη δεν θα λύσει το θέμα, επεσήμανε.

Η Ουκρανία πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές για τους αμερικανικούς αντιβαλλιστικούς πυραύλους Patriot, λόγω των ελλείψεων, παρά την αύξηση της παραγωγής, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η έλλειψη PAC-3 παγκοσμίως, ιδιαίτερα στην Ουκρανία, δεν τελείωσε ποτέ. Δυστυχώς. Γνωρίζετε ότι η συνολική παραγωγή είναι περίπου 60 πύραυλοι τον μήνα», επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνομιλία με δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ενώ επέστρεφε στο Κίεβο από τη Μέση Ανατολή, όπου υπέγραψε αμυντικές συμφωνίες.

«Σαφώς, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην Ευρώπη για να ενισχυθεί η παραγωγή, όμως ακόμα κι αυτή η αύξηση δεν θα λύσει το θέμα», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι που έχει ζητήσει επανειλημμένα περισσότερους Patriot.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έχει κάνει χειρότερα τα πράγματα για την Ουκρανία, καθώς κάποιοι εταίροι του Κιέβου δίνουν προτεραιότητα στις προμήθειες στη Μέση Ανατολή, σχολίασε. «Δυστυχώς, μερικές φορές ξεχνούν την Ουκρανία, αλλά το υπενθυμίζουμε σε όλους και είμαστε ευγνώμονες στους εταίρους που μας ακούνε», συνέχισε, δίχως να διευκρινίσει σε ποιους αναφέρεται.

Το Κίεβο έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση, επεσήμανε. «Διαπραγματευόμαστε με δύο χώρες για να έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Αλλά προς το παρών… Όταν υπάρξει αποτέλεσμα θα πω περισσότερα. Στο μεταξύ, οι Ουκρανοί παραγωγοί πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την αμυντική βιομηχανία μας, έτσι ώστε να έχουμε τα δικά μας αντιβαλλιστικά συστήματα», πρόσθεσε.

Πηγή: Politico