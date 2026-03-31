Στην καταδίκη του νόμου που θέσπισε χθες (30/03) το ισραηλινό κοινοβούλιο περί θανατικής ποινής σε Παλαιστινίους, προχώρησε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.
Ο νόμος που θέσπισε η Κνεσέτ αφορά την επιβολή της εσχάτης των ποινών για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις και κατ΄επέκταση τρομοκρατία.
«Αυτό είναι ένα ασύμμετρο μέτρο που δεν θα ισχύει για Ισραηλινούς που διαπράττουν τα ίδια εγκλήματα. Ίδιο έγκλημα, διαφορετική τιμωρία. Είναι ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ. Ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός», έγραψε με ανάρτηση στο Χ ο Σάντσεθ, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των Παλαιστινίων μεταξύ των δυτικών ηγετών.
Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης κατά της ισραηλινής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του πολέμου της Λωρίδας της Γάζας το 2023-25, τον οποίο η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε γενοκτονία.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει σε πολλές περιπτώσεις τη στάση της Ισπανίας αντισημιτική.
Το ρήγμα επιδεινώθηκε αυτόν τον μήνα μετά την αντίθεση της Ισπανίας στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, οδηγώντας τη Μαδρίτη να αποσύρει οριστικά τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ στις 11 Μαρτίου.
Νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η απόφαση του Ισραήλ να εγκρίνει τον νόμο αυτό είναι «πολύ ανησυχητική», και αποτελεί «ένα σαφές βήμα προς τα πίσω» όσον αφορά τη δέσμευσή του στις δημοκρατικές αρχές.