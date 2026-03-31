«Έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου», υποστήριξε την Δευτέρα ο ισραηλινός πρωθυπουγός, εκφράζοντας την εκτίμηση πως το ιρανικό καθεστώς «θα καταρρεύσει εκ των έσω».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός έκρινε χθες Δευτέρα ότι έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, αποφεύγοντας πάντως να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», υποστήριξε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, διευκρινίζοντας πάντως πως τα «μισά του δρόμου» θα πρέπει να εννοούνται «σε όρους αποστολών, όχι κατ’ ανάγκη σε όρους διάρκειας».

«Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει πολλά πράγματα. Αποδυναμώσαμε το καθεστώς. Τους καταφέραμε αληθινά πολύ σκληρό πλήγμα», διαβεβαίωσε.

«Σκοτώσαμε χιλιάδες μέλη» των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και «σκοτώσαμε τους ηγέτες τους», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός. «Βρισκόμαστε στο σημείο να τελειώσουμε τη βιομηχανία όπλων τους. Όλη τη βιομηχανική βάση τους, να εξαλείψουμε ολόκληρα εργοστάσια και το πυρηνικό πρόγραμμα το ίδιο».

Νωρίτερα χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε πως ο πόλεμος θα διαρκέσει «εβδομάδες» μάλλον, παρά «μήνες», ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεννόηση με στοιχεία στην ιρανική κυβέρνηση - αν και χωρίς να εξηγήσει σε ποιους αναφέρεται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εντέλει, νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω», ανέφερε ακόμη στο Newsmax ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, σπεύδοντας να συμπληρώσει ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν συγκαταλέγεται στους στόχους του πολέμου τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Οκτωβρίου.

«Αλλά προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε τις στρατιωτικές δυνατότητές του, τις βαλλιστικές δυνατότητές του, τις πυρηνικές δυνατότητές του και επίσης το αποδυναμώνουμε στο εσωτερικό», επιχειρηματολόγησε.

Την προηγουμένη, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ καυχήθηκε πως έχει ήδη επιτύχει «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς οι οποίοι σκότωσαν ήδη από τις πρώτες ώρες του πολέμου τον ανώτατο ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ και πολλούς άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», άρα «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», επέμεινε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ.