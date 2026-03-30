Πέρασε ο νόμος που προωθούσε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ.

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε νόμο που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, καθώς καθιστά υποχρεωτική τη θανατική ποινή για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, με τον οποίο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκπληρώνει μια υπόσχεσή του στους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους του.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 62 ψήφους υπέρ και 48 κατά. Πριν από την ψηφοφορία το είχαν επικρίνει σφοδρά οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας, επισημαίνοντας ότι οδηγεί de facto διακρίσεις σε βάρος των Παλαιστινίων και υπονομεύει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ισραήλ σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές αρχές.

Οι διατάξεις του νόμου- που προωθούσε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ίταμαρ Μπεν- Γκβιρ- απαιτούν την εκτέλεση διά απαγχονισμού εντός 90 ημερών από την επιβολή της ποινής. Δίνουν κάποια δυνατότητα καθυστέρησης, αλλά όχι δικαίωμα απoνομής χάριτος ή την επιλογή επιβολής ισοβίων αντί της θανατικής ποινής.

Το Ισραήλ κατάργησε τη θανατική ποινή για ανθρωποκτονία το 1954. Ο μόνος που έχει εκτελεστεί ποτέ στη χώρα έπειτα από ποινική δίκη ήταν ο Άντολφ Άιχμαν το 1962, ο αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος. Τα στρατοδικεία στη Δυτική Όχθη ήδη μπορούν να επιβάλλουν θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους που καταδικάζονται, αλλά δεν το έχουν πράξει ποτέ.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, καταδίκασε τον νόμο, τονίζοντας ότι αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και προσπάθεια εκφοβισμού των Παλαιστινίων. «Τέτοιοι νόμοι και μέτρα δεν θα “σπάσουν” τη βούληση του παλαιστινιακού λαού», υπογράμμισε, «ούτε θα τους αποτρέψουν από τη συνέχιση του νόμιμου αγώνα τους για ελευθερία, ανεξαρτησία και δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κορυφαίες ισραηλινές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης καταδίκασαν τον νόμο ως «πράξη θεσμοθετημένων διακρίσεων και ρατσιστικής βίας εναντίον των Παλαιστινίων». Ο Σύνδεσμος για τα Πολιτικά Δικαιώματα ανακοίνωσε ότι άσκησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ.

Πηγή: Reuters