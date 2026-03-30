Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει μια στρατιωτική επιχείρηση για την εξαγωγή σχεδόν 1.000 λιβρών ουρανίου από το Ιράν - μια πολύπλοκη αποστολή που θα μπορούσε να κρατήσει για μέρες τις αμερικανικές δυνάμεις εντός της χώρας.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Τραμπ δεν έχει λάβει την τελική απόφαση και εκτιμά τους κινδύνους που μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να θέσει για τα αμερικανικά στρατεύματα, .

Η ενδεχόμενη αποστολή εξετάζεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν - με τον Τραμπ να φέρεται να είναι ανοιχτός στην κατάσχεση του υλικού με τη βία αν δεν παραδοθεί μέσω διαπραγματεύσεων.

«Είναι δουλειά του Πενταγώνου να εργάζεται ώστε να δίνει στον αρχηγό του κράτους το μέγιστο των επιλογών», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λιβιτ. «Δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος έχει πάρει την απόφασή του».

Αξιωματούχοι ανέφεραν στην WSJ ότι το ουράνιο εκτιμάται πως φυλάσσεται σε βασικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας υπόγειας σήραγγας στο πυρηνικό συγκρότημα της Ισφαχάν και μιας αποθήκης στην Νατάνζ.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια κατάσχεσης του υλικού με τη βία θα ήταν πολύπλοκη και επικίνδυνη, προκαλώντας ενδεχομένως αντίποινα και επεκτείνοντας τη σύγκρουση.

Η επιχείρηση θα απαιτούσε πιθανώς από τις αμερικανικές δυνάμεις να εισέλθουν στο ιρανικό έδαφος υπό την απειλή drones, πυραύλων και χερσαίων βλημάτων, να εξασφαλίσουν τον έλεγχο στις εν λόγω τοποθεσίες και να επιτρέψουν σε εξειδικευμένες ομάδες να εντοπίσουν και να εξαγάγουν το υλικό.

«Αυτό δεν είναι μια γρήγορη επιχείρηση εισόδου και εξόδου», δήλωσε ο συνταξιούχος στρατηγός Τζόζεφ Βότελ.

Σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις, το ουράνιο φυλάσσεται σε 40 έως 50 ειδικούς περιέκτες, οι οποίοι θα πρέπει να τοποθετηθούν σε προστατευτικά κιβώτια μεταφοράς και να μεταφερθούν με φορτηγά πριν βγουν εκτός της χώρας από αέρος.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να διαρκέσει από μερικές μέρες έως μια εβδομάδα, ανάλογα με τις συνθήκες στο έδαφος.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποφύγουν μια τέτοια αποστολή εάν το Ιράν συμφωνήσει να παραδώσει το ουράνιο μέσω διαπραγματεύσεων, όπως είχε προηγουμένως αφαιρεθεί εμπλουτισμένο ουράνιο από άλλες χώρες μέσω συντονισμένων επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ έχει επίσης ενθαρρύνει τις διπλωματικές προσπάθειες, με μεσολαβητές όπως το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος να συμμετέχουν σε έμμεσες επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Έχουμε ένα εύρος επιλογών», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα προτιμούσαν το Ιράν να παραδώσει το υλικό εθελοντικά.

«Δεν θα… πούμε στον κόσμο τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε… αλλά σίγουρα έχουμε επιλογές», πρόσθεσε.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Πεντάγωνο έχει αναπτύξει μέσα στην περιοχή και εξετάζει την αποστολή πρόσθετων στρατευμάτων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων γρήγορης επέμβασης των Πεζοναυτών και αλεξιπτωτιστών, ως μέρος σχεδιασμού εκτάκτου ανάγκης.