Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν - Χιλιάδες πορείες κατά του Τραμπ σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες

Το Πεντάγωνο προετοιμάζει σχέδια για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν αναφέρει η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμους αξιωματούχους, ενώ πιθανολογούνται επιδρομές στο νησί Kharg και παράκτιες περιοχές κοντά στο Στενό του Ορμούζ.
Η εμπλοκή των Χούθι στον πόλεμο, αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, δίνοντας νέα τροπή στη σύρραξη. Ακόμη ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούν για να αναχαιτίσουν την απειλή».
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανέλαβαν χθες Σάββατο την ευθύνη για δυο εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, τις πρώτες τους στις οποίες προχώρησαν ακριβώς έναν μήνα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επέμεινε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μπορούν να επιτύχουν όλους τους στόχους τους χωρίς χερσαίες δυνάμεις», αλλά η αμερικανική εφημερίδα διευκρινίζει ότι ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και δεν πρόκειται για απόφαση της τελευταίας στιγμής».
{https://x.com/CENTCOM/status/2037906827778682900}
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε νωρίτερα ότι περίπου 3.500 επιπλέον στρατιώτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή με το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli.
Οι πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών έφτασαν στην περιοχή στις 27 Μαρτίου, μαζί με «μεταφορικά και μαχητικά αεροσκάφη κρούσης, καθώς και αμφίβια επιθετικά και τακτικά μέσα».
Ο αμερικανικός στρατός αναμένεται επίσης να αναπτύξει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο σε 18 ώρες από τη βάση της στη Βόρεια Καρολίνα, ως Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης (IRF) και διαθέτει τρεις ομάδες μάχης περίπου 4.000 στρατιωτών μεταξύ των οποίων και αλεξιπτωτιστές.
Η 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών αναxώρησε από την Καλιφόρνια, αλλά απέχει ακόμη εβδομάδες από την άφιξή της στη Μέση Ανατολή.
{https://www.youtube.com/watch?v=DXM5iwUOP2I}
ΗΠΑ: Χιλιάδες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα κατά του Τραμπ06:11:01
«Όχι Βασιλιάδες, Όχι ICE, Όχι Πόλεμος»: Χιλιάδες πορείες πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ντόναλντ Τραμπ, της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής και του πολέμου του κατά του Ιράν.
Είναι η τρίτη φορά σε λιγότερο από έναν χρόνο που η Αμερική καλείται να βγει στους δρόμους από αυτό το κίνημα από τότε που ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.
Περισσότερες από 3.000 διαδηλώσεις διοργανώθηκαν σε όλη τη χώρα, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αλάσκα, από πόλεις μέχρι αγροτικές περιοχές.
Πιστεύουμε ότι το Σύνταγμα απειλείται από πολλές απόψεις. Η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική, δεν είναι αποδεκτή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε να παραμείνουν οι άνθρωποι ασφαλείς και να διασφαλίσουμε ότι η φωνή τους θα ακουστεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρκ ΜακΚόχι, ένας 36χρονος βετεράνος πολέμου που πήγε να διαδηλώσει στην Ατλάντα της Τζόρτζια.
Στην Ουάσινγκτον, λίγους μόλις δρόμους από τον Λευκό Οίκο, ο 67χρονος Ρόμπερτ Παβόσεβιτς δηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει μόνο ψέματα.
Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος έπαιζε γκολφ στην ιδιωτική του λέσχη στη Φλόριντα το απόγευμα του Σαββάτου.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, ηγήθηκε της πορείας.
{https://www.youtube.com/watch?v=JSRUP_195TY&t=1s}
Πύραυλος των Χούθι αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ06:05:43
{https://exchange.glomex.com/video/v-dhenlj5q5f8p?integrationId=40599y14juihe6ly}
Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή06:04:27
Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο περί καταστροφής δυο ιρανικών πανεπιστημίων στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
«Αν η αμερικάνικη κυβέρνηση θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να μην υποστούν αντίποινα (...) πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη ανακοίνωσή της ως το μεσημέρι της Δευτέρας 30ής Μαρτίου», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους στην οποία αναφέρθηκαν ιρανικά ΜΜΕ.
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συνέστησαν «στους εργαζόμενους, στους καθηγητές και στους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων της περιοχής να απομακρυνθούν ένα χιλιόμετρο» από τις πανεπιστημιουπόλεις, διότι αυτές οι τελευταίες μπορεί να γίνουν στόχοι.
Αρκετά αμερικανικά πανεπιστήμια διαθέτουν πανεπιστημιουπόλεις σε κράτη του Κόλπου, για παράδειγμα το Texas A&M, στο Κατάρ, ή το NYU (New York University), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη χτυπήθηκε ιδίως το πανεπιστήμιο επιστήμης και τεχνολογίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένες ζημιές οι εγκαταστάσεις του, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.
Ετοιμάζεται χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ06:03:46
Το αμερικανικό Πεντάγωνο κάνει προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν, ανέφερε χθες Σάββατο η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε, την ώρα που η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να ενισχύει τις χερσαίες δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή.
Οι επιχειρήσεις αυτές δεν σχεδιάζεται να είναι χερσαία εισβολή ευρείας κλίμακας στο Ιράν, τουλάχιστον κατά τις πηγές της εφημερίδας, αλλά έφοδοι στο ιρανικό έδαφος από μέλη των ειδικών δυνάμεων και άλλων, συμβατικών μονάδων.
Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο φως την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, που ανακοινώθηκε χθες από τον αμερικανικό στρατό.
Το ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35, ικανά για κάθετες αποπροσνηώσεις) και αποβατικό έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με «περίπου 3.500» άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Η άφιξη του σκάφους αυτού στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM ανακοινώθηκε με φόντο τη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προχθές Παρασκευή πως οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν επιτύχει τους στόχους του πολέμου στο Ιράν μέσα σε μερικές «εβδομάδες» και χωρίς να χρειαστεί η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων επί του πεδίου.
Ωστόσο ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ κι εβδομάδες επαμφοτερίζουσα στάση για το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες πως εξετάζεται η πιθανότητα να σταλούν το προσεχές διάστημα ακόμη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.