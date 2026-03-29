Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν - Χιλιάδες πορείες κατά του Τραμπ σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε νωρίτερα ότι περίπου 3.500 επιπλέον στρατιώτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή με το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli.

Το Πεντάγωνο προετοιμάζει σχέδια για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν αναφέρει η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμους αξιωματούχους, ενώ πιθανολογούνται επιδρομές στο νησί Kharg και παράκτιες περιοχές κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Η εμπλοκή των Χούθι στον πόλεμο, αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, δίνοντας νέα τροπή στη σύρραξη. Ακόμη ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούν για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανέλαβαν χθες Σάββατο την ευθύνη για δυο εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, τις πρώτες τους στις οποίες προχώρησαν ακριβώς έναν μήνα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επέμεινε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μπορούν να επιτύχουν όλους τους στόχους τους χωρίς χερσαίες δυνάμεις», αλλά η αμερικανική εφημερίδα διευκρινίζει ότι ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και δεν πρόκειται για απόφαση της τελευταίας στιγμής».

Οι πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών έφτασαν στην περιοχή στις 27 Μαρτίου, μαζί με «μεταφορικά και μαχητικά αεροσκάφη κρούσης, καθώς και αμφίβια επιθετικά και τακτικά μέσα».

Ο αμερικανικός στρατός αναμένεται επίσης να αναπτύξει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο σε 18 ώρες από τη βάση της στη Βόρεια Καρολίνα, ως Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης (IRF) και διαθέτει τρεις ομάδες μάχης περίπου 4.000 στρατιωτών μεταξύ των οποίων και αλεξιπτωτιστές.

Η 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών αναxώρησε από την Καλιφόρνια, αλλά απέχει ακόμη εβδομάδες από την άφιξή της στη Μέση Ανατολή.

LIVE