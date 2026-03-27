Αποκαλυπτική έρευνα έδειξε χιλιάδες περιστατικά κακοποίησης από κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας στην Πορτογαλία.

Στην καταβολή αποζημίωσης ύψους 1,6 εκατ.ευρώ προχωράει η Καθολική Εκκλησία της Πορτογαλίας σε 57 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού από κληρικούς.

Σύμφωνα με έρευνα ανεξάρτητης επιτροπής που χρηματοδοτήθηκε από την Εκκλησία και δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2023, τουλάχιστον 4.815 παιδιά και ευάλωτοι ενήλικες στην Πορτογαλία υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από καθολικούς ιερείς και άλλα μέλη του κλήρου τα τελευταία 70 χρόνια.

Η πορτογαλική Επισκοπική Διάσκεψη (CEP) ανέφερε ότι συνολικά 95 άτομα υπέβαλαν αίτηση αποζημίωσης, εκ των οποίων οι 67 κρίθηκαν επιλέξιμοι, ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν επειδή δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια ή δεν παρουσιάστηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 57 αιτήσεις, με τα ποσά αποζημίωσης να κυμαίνονται από 9.000 έως 45.000 ευρώ ανά άτομο. Παράλληλα, εννέα ακόμη αιτήσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης, προκειμένου να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης.

Με πληροφορίες του Reuters