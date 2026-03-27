Η κυβέρνηση της Αυστρίας συμφώνησε να απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω των 14 ετών, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου αναμένει να έχει συνταχθεί σχετική πρόταση. Η κυβέρνηση επιδιώκει να προχωρήσει γρήγορα με μια λύση «επειδή γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί ακόμα λίγος χρόνος σε επίπεδο ΕΕ», δήλωσε ο αντικαγκελάριος Andreas Babler.

Ο Babler σημείωσε ότι η κυβέρνηση θέλει να εισαγάγει συγκεκριμένους κανόνες για τις πλατφόρμες των social media και επίσης να επιδιώξει έναν ηλικιακό περιορισμό σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η ΕΕ και τα κράτη μέλη προσπαθούν να βρουν λύσεις για την προστασία των παιδιών από τις βλάβες των social media. Χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Δανία και η Πορτογαλία προχωρούν ήδη με σχέδια για ηλικιακούς περιορισμούς.

Οι υποστηρικτές της απόφασης θεωρούν ότι οι περιορισμοί, που καθορίζουν μια ελάχιστη ηλικία για τις πιο εθιστικές πλατφόρμες, είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι επικριτές, από την άλλη, ισχυρίζονται πως οι απαγορεύσεις είναι αναποτελεσματικές και είναι επιζήμιες για την ιδιωτικότητα, επειδή απαιτούν από τους χρήστες επαληθεύσεις για δεδομένα τους στο ίντερνετ.

Ο σύμβουλος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Michael O’Flaherty, επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, δήλωσε στο Politico ότι οι απαγορεύσεις δεν είναι ούτε «ανάλογες ούτε απαραίτητες».

Με πληροφορίες του Politico