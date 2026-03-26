Στο πλαίσιο της πρώτης επανδρωμένης πτήσης γύρω από τη Σελήνη εδώ και πέντε δεκαετίες.

Τον Απρίλιο, τέσσερις αστροναύτες θα ταξιδέψουν γύρω από τη Σελήνη, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis 2. Αλλά δεν θα είναι μόνοι, μπορούμε να είμαστε και «εμείς» μαζί τους.

Η NASA καλεί όποιον θέλει να δηλώσει το όνομά του, προκειμένου να ταξιδέψει γύρω από τη Σελήνη, σε μία SD κάρτα. Αλλά τονίζει ότι πρέπει να βιαστούμε, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την εκτόξευση.

«Υπάρχει χώρος μόνο για τέσσερις, αλλά θέλουμε να σας προσκαλέσουμε με άλλο τρόπο. Στείλτε το όνομά σας για να ταξιδέψει μαζί μας, με το Orion. Μόλις υποβάλετε το όνομά σας, θα καταγραφεί και θα ταξιδέψει μαζί μας σε SD κάρτα. Τότε, θα λάβετε το boarding pass σας», περιγράφουν σε βίντεο που ανάρτησε η NASA οι τέσσερις αστροναύτες που θα συμμετάσχουν στην αποστολή. Πρόκειται για τους Αμερικανούς Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν.

Όσοι θέλουν να στείλουν το όνομά τους γύρω από τη Σελήνη, μπορούν να το δηλώσουν ΕΔΩ, στην ιστοσελίδα της NASA.

Η αποστολή Artemis 2 θα εκτοξευθεί πριν από τα τέλη του Απριλίου, έχει ανακοινώσει η NASA. Οι επόμενες πιθανές ημερομηνίες 1η, 2, 3, 4, 5, 6 και 30 Απριλίου, σύμφωνα με το BBC.

Αυτή θα είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη εδώ και 50 και πλέον χρόνια. Θα διαρκέσει περίπου 10 ημέρες και οι αστροναύτες θα φτάσουν πιο «βαθιά» στο διάστημα από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο.