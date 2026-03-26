Σύμφωνα με το Axios, το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Ύποπτα μοτίβα συναλλαγών στις αγορές φαίνεται να εμφανίζονται επανειλημμένα λίγο πριν από σημαντικές αποφάσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με στοιχεία χρηματιστηριακών συναλλαγών και αναλύσεις δεδομένων. Τα περιστατικά αυτά προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον και ενισχύουν τα αιτήματα για πιθανές έρευνες σχετικά με ενδεχόμενη χρήση εσωτερικής πληροφόρησης.

Σύμφωνα με το Axios, το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, όταν παρατηρήθηκε ξαφνική έκρηξη συναλλαγών σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου αξίας περίπου 580 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να υπάρχει κάποια δημόσια είδηση που να δικαιολογεί την κίνηση της αγοράς. Περίπου 16 λεπτά αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, είδηση που επηρέασε άμεσα τις τιμές της ενέργειας και τις διεθνείς αγορές.

Παρόμοια μοτίβα έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιπτώσεις. Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, περισσότεροι από 150 λογαριασμοί στην πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket τοποθέτησαν μαζικά στοιχήματα ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν μέχρι την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times.

Trader μετέτρεψε περίπου 32.000 δολάρια σε πάνω από 400.000

Σε άλλη περίπτωση, στις 2 Ιανουαρίου 2026, ένας trader μετέτρεψε περίπου 32.000 δολάρια σε πάνω από 400.000 στοιχηματίζοντας στην σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πριν ανακοινωθεί επίσημα την επόμενη ημέρα. Αντίστοιχη δραστηριότητα είχε παρατηρηθεί και πέρυσι, όταν αυξήθηκαν απότομα ανοδικές χρηματιστηριακές θέσεις λίγο πριν ο Τραμπ ανακοινώσει παύση 90 ημερών στους λεγόμενους «δασμούς της Ημέρας Απελευθέρωσης».

Παρά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο ίδιος ο Τραμπ γνώριζε για τις ύποπτες συναλλαγές ή ότι εμπλέκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Ωστόσο, Δημοκρατικοί πολιτικοί, οι οποίοι θεωρούνται φαβορί για να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις εκλογές του Νοεμβρίου, προετοιμάζουν ήδη το έδαφος για πιθανές έρευνες σχετικά με το αν άτομα με πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες κερδοσκοπούν πριν από ανακοινώσεις που επηρεάζουν τις αγορές.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις αιτιάσεις. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι υπόκεινται σε κανόνες δεοντολογίας που απαγορεύουν τη χρήση μη δημόσιων πληροφοριών για οικονομικό όφελος και ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός για εμπλοκή αξιωματούχων χωρίς αποδείξεις είναι ανεύθυνος. Παρόμοια θέση εξέφρασε και ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του με ηθικά ορθό τρόπο και ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες τρίτων δεν επηρεάζουν τις προεδρικές αποφάσεις.

Την ίδια στιγμή, επικριτές της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει αποδυναμωθεί το σύστημα ελέγχου για οικονομικά εγκλήματα και insider trading. Το τμήμα Δημόσιας Ακεραιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης, που δημιουργήθηκε μετά το σκάνδαλο Watergate για την καταπολέμηση της διαφθοράς, μειώθηκε δραστικά σε προσωπικό, ενώ εκατοντάδες ομοσπονδιακές υποθέσεις επιβολής κυρώσεων κατά εταιρειών ακυρώθηκαν το 2025, σύμφωνα με οργανώσεις παρακολούθησης της διαφθοράς.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, κορυφαία αξιωματούχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παραιτήθηκε μετά από διαφωνίες σχετικά με έρευνες που αφορούσαν πρόσωπα κοντά στον κύκλο του Τραμπ.

Στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, η προεδρία Τραμπ έχει συνοδευτεί από σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με συμμάχους, δωρητές και μέλη της οικογένειάς του, ορισμένες από τις οποίες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επικερδείς. Μεταξύ άλλων, επιχειρηματικές επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, αμυντική τεχνολογία και private equity κεφάλαια έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι αν τα ύποπτα μοτίβα συναλλαγών αποτελούν αποτέλεσμα εσωτερικής πληροφόρησης, συντονισμένων κινήσεων επενδυτών ή απλώς επιθετικής κερδοσκοπίας από traders που προσπαθούν να προβλέψουν τις πολιτικές αποφάσεις.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις για παράνομη δραστηριότητα, όμως οι επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις έχουν αρχίσει να προκαλούν αυξανόμενη πολιτική και θεσμική πίεση για διερεύνηση.