Σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση εισέρχεται η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς λήγει το βράδυ της Δευτέρας η προθεσμία των 48 ωρών που έχει δώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, την ώρα που περισσότερα από 200 φορτηγά πλοία παραμένουν στον Περσικό Κόλπο, με τη ναυσιπλοΐα να πραγματοποιείται υπό αυστηρό έλεγχο και αυξημένο κίνδυνο.

Ο περιορισμός της ροής πλοίων δημιουργεί ανησυχίες για την εφοδιαστική αλυσίδα βασικών πρώτων υλών, καθώς σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων θαλάσσιων εξαγωγών λιπασμάτων και άλλων εμπορευμάτων προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, η διέλευση πλοίων συνεχίζεται επιλεκτικά μέσω συγκεκριμένης διαδρομής γύρω από το νησί Λαράκ, σε έναν άτυπο «διάδρομο» που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα Στενά. Ορισμένα πλοία λαμβάνουν άδεια ασφαλούς διέλευσης, ενώ άλλα περιστατικά επιθέσεων ή εκρήξεων κοντά σε εμπορικά πλοία δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής.

Η λήξη του τελεσιγράφου των Ηνωμένων Πολιτειών αυξάνει περαιτέρω την αβεβαιότητα, καθώς σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοΐα, υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης της σύγκρουσης και επιθέσεων σε ενεργειακές ή λιμενικές υποδομές στην περιοχή. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές, το εμπόριο πρώτων υλών, την αγορά ενέργειας και τελικά τις τιμές τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων διεθνώς.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ η αύξηση του κόστους καυσίμων και ασφάλισης έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο των ναύλων, ιδιαίτερα στις μεταφορές πρώτων υλών. Το κόστος καυσίμων αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο παράγοντα στο συνολικό κόστος μεταφοράς, επηρεάζοντας τόσο τα φορτηγά πλοία όσο και τα δεξαμενόπλοια.