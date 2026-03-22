Η εικόνα των συντριμμιών παραπέμπει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε παλαιό κτίριο, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές ως προς τα αίτια της κατάρρευσης.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Κωνσταντινούπολης μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στην οδό Εμπέ. Οι αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Άνδρες των σωστικών συνεργείων και απλοί πολίτες απομακρύνουν συντρίμμια με τα χέρια τους. «Η κατάρρευση μπορεί να προκλήθηκε από έκρηξη φυσικού αερίου», αναφέρει η Hurriyet.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αϊβανσαράι της Κωνσταντινούπολης, όπου τα κτίρια κατέρρευσαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έχουν σπεύσει πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επτά άτομα υπήρχαν μέσα στα κτίρια τη στιγμή της κατάρρευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι διασώστες επιχειρούν στα συντρίμμια με ειδικό εξοπλισμό, ενώ στο σημείο μεταφέρονται συνεχώς φορεία, ενδεικτικό της ετοιμότητας για τυχόν απεγκλωβισμούς.

