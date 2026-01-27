Το Κίεβο θεωρεί τη συμμετοχή του στην ΕΕ μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2027, δήλωσε την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι το Κίεβο θεωρεί τη συμμετοχή του στην ΕΕ μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για τη χώρα, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο.

«Γι’ αυτό μιλάμε για μια συγκεκριμένη ημερομηνία - το 2027 - και υπολογίζουμε στους εταίρους μας για τη στήριξη της θέση μας», έγραψε στην πλατφόρμα X μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ.

FT: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας με την παραχώρηση του Ντονμπάς

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διαμηνύσει στην Ουκρανία ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ εξαρτώνται από το αν το Κίεβο υπογράψει την ειρηνευτική συμφωνία που θα προβλέπει την παραχώρηση της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλούνται οκτώ πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Η Ουάσινγκτον έχει επίσης υποδείξει ότι θα μπορούσε να προσφέρει στην Ουκρανία περισσότερα όπλα για την ενίσχυση του στρατού της σε καιρό ειρήνης, εφόσον το Κίεβο συμφωνήσει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τμήματα ανατολικών περιφερειών που ελέγχει, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το ρεπορτάζ. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι το αμερικανικό έγγραφο σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι «100% έτοιμο» και «περιμένουμε από τους εταίρους μας να επιβεβαιώσουν τον χρόνο και τον τόπο όπου θα το υπογράψουμε».

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία είναι όλο και πιο αβέβαιη για το αν η Ουάσινγκτον θα δεσμευτεί για τις εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος στους Financial Times, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «σταματούν κάθε φορά που οι εγγυήσεις ασφαλείας φθάνουν στο στάδιο της υπογραφής».

Το Κίεβο θέλει οι εγγυήσεις να επιβεβαιωθούν πριν από οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών. Ωστόσο, οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει το Ντονμπάς για να τελειώσει ο πόλεμος και δεν ασκούν πίεση στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να αποσύρει αυτή την απαίτηση, προσθέτει το δημοσίευμα.

«Αυτό είναι απολύτως ψευδές - ο μοναδικός ρόλος των ΗΠΑ στη διαδικασία ειρήνευσης είναι να φέρουν κοντά τις δύο πλευρές ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε στους FT η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Άτομο με γνώση της αμερικανικής θέσης είπε στην εφημερίδα ότι η Ουάσινγκτον «δεν προσπαθεί να επιβάλει καμία εδαφική παραχώρηση στην Ουκρανία», προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας εξαρτώνται από τη συμφωνία και των δύο πλευρών σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι το ζήτημα των εδαφών παραμένει θεμελιώδες για οποιαδήποτε συμφωνία τερματισμού των συγκρούσεων στην Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετά τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στο Αμπού Ντάμπι.

Με πληροφορίες από Reuters, France24