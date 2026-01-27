O Anta θα αγοράσει λίγο περισσότερες από 43 εκατομμύρια μετοχές της Puma από την Artemis.

Ο κινεζικός όμιλος Anta Sports θα γίνει ο κύριος μέτοχος της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών Puma εξαγοράζοντας τις μετοχές της οικογένειας Πινό (Pinault) έναντι 1,51 δισεκατομμυρίου ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Με στόχο να επεκτείνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, η Anta Sports (Fila, Wilson, Salomon...) θα αποκτήσει σχεδόν 29% των μετοχών της Puma, που ανήκαν μέχρι τώρα στην εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας του γάλλου δισεκατομμυριούχου Φρανσουά Πινό, ιδιοκτήτη της Kering (Gucci, Saint Laurent) που ήταν ο κύριος μέτοχος της Puma.

Βάσει της συμφωνίας, ο Anta θα αγοράσει λίγο περισσότερες από 43 εκατομμύρια μετοχές της Puma από την Artemis, την εταιρεία συμμετοχών των Πινό, στην τιμή των 35 ευρώ καθεμιά.

Σύμφωνα με τον Anta, αυτή η νέα συμμετοχή αναμένεται ότι «θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία και τη φήμη της μάρκας του στην παγκόσμια αγορά των αθλητικών ειδών, ενισχύοντας έτσι τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο όμιλος.

«Πιστεύουμε ότι η τιμή της μετοχής της Puma τους τελευταίους μήνες δεν αντανακλά πλήρως τη μακροπρόθεσμη δυναμική της μάρκας», δήλωσε ο Ντινγκ Σιζόνγκ, πρόεδρος του Anta.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εταιρεία συμμετοχών Artemis δικαιολόγησε από την πλευρά της την πώληση αυτή επικαλούμενη τη βούλησή της «να επικεντρωθεί σε ενεργητικά των οποίων τον έλεγχο έχει η εταιρεία» και «να αναπτύξει τους πόρους της προς νέους τομείς που δημιουργούν αξία», γράφει σε σημερινή ανακοίνωσή της.

Γύρω στις 11:45 (ώρα Ελλάδας) στη Φρανκφούρτη, η μετοχή της Puma σημείωνε άνοδο κατά 8,55%, στα 23,43 ευρώ. Στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Anta Sports έκλεισε σήμερα με άνοδο 2,03%, στα 77,90 δολάρια Χονγκ Κονγκ.