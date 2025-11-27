Η Puma επέλεξε να μην προβεί σε δήλωση, ενώ η Anta δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο αίτημα του CNBC για τοποθέτηση.

Οι μετοχές της Puma εκτινάχθηκαν έως και 16% το πρωί της Πέμπτης, μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ότι η κινεζική Anta Sports εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς του γερμανικού κολοσσού αθλητικής ένδυσης. Το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει πως ενδιαφέρον για πιθανή συμφωνία φέρονται να δείχνουν και οι κινεζική Li Ning καθώς και η ιαπωνική Asics Corp, χωρίς καμία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες να έχει σχολιάσει επισήμως. Η Puma επέλεξε να μην προβεί σε δήλωση, ενώ η Anta δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο αίτημα του CNBC για τοποθέτηση.

Η μετοχή της εταιρείας, εισηγμένη στη Φρανκφούρτη, έχει χάσει πάνω από το ήμισυ της αξίας της από τις αρχές του έτους, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στη διεθνή αγορά αθλητικών ειδών εντείνεται και οι αμερικανικοί δασμοί επιβαρύνουν το αγοραστικό κλίμα. Παρά τη βαθιά αυτή πτώση, η αντίδραση των επενδυτών στην είδηση ήταν έντονη, με τα κέρδη της μετοχής να σταθεροποιούνται στο 14,5% στις 9:30 π.μ. ώρα Λονδίνου.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας αντιστροφής της πορείας της Puma βρίσκεται ο νέος διευθύνων σύμβουλος Arthur Hoeld, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιουλίου. Το σχέδιο ανάκαμψης που έχει παρουσιάσει περιλαμβάνει περικοπές θέσεων εργασίας, περιορισμό της γκάμας προϊόντων και ενίσχυση των λειτουργιών μάρκετινγκ. Τον Οκτώβριο, η εταιρεία έθεσε ως στόχο την εδραίωσή της ως «Top 3 παγκόσμιο αθλητικό brand», παρά το γεγονός ότι κατέγραψε διψήφια πτώση στις τριμηνιαίες πωλήσεις. Η ίδια αναγνωρίζει ως βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες τη μειωμένη δυναμική του brand, τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών και τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων.

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Puma παραμένει η Artemis με ποσοστό 29%. Ο όμιλος της οικογένειας Πινό, που ελέγχει επίσης την Kering, έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σειρά σημαντικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί αισθητά το χρέος του. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι υψηλές αποτιμήσεις που φέρεται να επιδιώκει η Artemis ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία εξαγοράς της Puma.