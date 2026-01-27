H συμφωνία Ινδίας - ΕΕ αντιπροσωπεύει το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου.

Ινδία και Ευρωπαϊκή Ένωση οριστικοποίησαν μια ιστορική εμπορική συμφωνία που θα αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο της παγκόσμιας οικονομίας, δήλωσε την Τρίτη ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να «θωρακιστούν» λόγω των ασταθών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες διακεκομμένων διαπραγματεύσεων, η Ινδία θα ανοίξει την τεράστια και αυστηρά προστατευμένη αγορά της - τη μεγαλύτερη στον κόσμο - στο ελεύθερο εμπόριο με την ΕΕ, τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο.

«Χθες υπογράφηκε μια μεγάλη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας», δήλωσε ο Μόντι.

«Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τη χαρακτηρίζουν ως τη μητέρα όλων των συμφωνιών. Αυτή η συμφωνία θα φέρει σημαντικές ευκαιρίες για τα 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπων της Ινδίας και τα εκατομμύρια των πολιτών στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία αντιπροσωπεύει το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο Μόντι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να κάνουν κοινή ανακοίνωση στη σύνοδο κορυφής Ινδίας–ΕΕ στο Νέο Δελχί, αργότερα σήμερα Τρίτη, παρουσιάζοντας τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Το εμπόριο μεταξύ Ινδίας και ΕΕ ανήλθε σε 136,5 δισ. δολάρια κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2025.

Η συμφωνία είναι στο πλαίσιο των προσπαθειών παγκοσμίως για μείωση της εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας και οι απειλές για δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες δοκιμάζουν μακροχρόνιες συμμαχίες στον δυτικό κόσμο.

Ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς ύψους 50% στα προϊόντα από την Ινδία, ενώ μια εμπορική συμφωνία Ινδίας-ΗΠΑ κατέρρευσε πέρυσι μετά από διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας Ινδίας–ΕΕ θα πραγματοποιηθεί μετά από νομικό έλεγχο που αναμένεται να διαρκέσει πέντε έως έξι μήνες, σύμφωνα με Ινδό κυβερνητικό αξιωματούχο που γνωρίζει το θέμα.

«Αναμένουμε η συμφωνία να τεθεί σε εφαρμογή μέσα σε έναν χρόνο», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Το Νέο Δελχί θεωρεί την Ευρώπη απαραίτητη πηγή τεχνολογιών και επενδύσεων, τις οποίες έχει μεγάλη ανάγκη για να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του και να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης για τον πληθυσμό του.

«Η ΕΕ υπολογίζει να επωφεληθεί από το πιο υψηλό επίπεδο πρόσβασης που έχει δοθεί ποτέ σε εμπορικό εταίρο στην παραδοσιακά προστατευόμενη ινδική αγορά», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν έφθασε προχθές, Κυριακή, στην Ινδία, στοιχηματίζοντας σε διπλασιασμό των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

«Θα αποκτήσουμε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον βιομηχανικό και στον αγροδιατροφικό τομέα», δήλωσε.

Η Ινδία θα μπορούσε έτσι να ανοίξει λίγο περισσότερο στα ευρωπαϊκά οχήματα και κρασιά, με αντάλλαγμα βελτίωση της πρόσβασης στην Ευρώπη για τα υφαντουργικά προϊόντα της και τα φάρμακά της.

Οι ινδικοί δασμοί στα οχήματα πρόκειται να μειωθούν από 110% σε 10%, αυτοί στα κρασιά να μειωθούν από 150% σε 20% ενώ αυτοί στα ζυμαρικά ή τη σοκολάτα, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 50%, θα καταργηθούν τελείως, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, οι οποίες υπολογίζουν σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ το ετήσιο ποσό μείωσης των δασμών που καταβάλλουν.

Το Νέο Δελχί και οι Βρυξέλλες θέλουν επίσης να μονογράψουν σήμερα μια συμφωνία για τις μετακινήσεις εποχικών εργατών και τις ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών ή ορισμένων επαγγελματιών με υψηλή εξειδίκευση, καθώς και ένα σύμφωνο ασφάλειας και άμυνας.

«Η Ινδία και η Ευρώπη έκαναν μια ξεκάθαρη επιλογή. Αυτή της στρατηγικής σύμπραξης, του διαλόγου και του ανοίγματος», υπογράμμισε στο X η φον ντερ Λάιεν, «δείχνουμε σ' ένα κατακερματισμένο κόσμο πως ένας άλλος δρόμος είναι δυνατός».

Όσον αφορά την άμυνα, το Νέο Δελχί διαφοροποίησε τις αγορές στρατιωτικού υλικού απομακρυνόμενο από τον ιστορικό προμηθευτή του, τη Ρωσία, ενώ η Ευρώπη επιχειρεί να κάνει το ίδιο έναντι των Αμερικανών.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP