Παρά τις δηλώσεις Πεσκόφ, ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να ξεκινήσουν οι συνομιλίες νωρίτερα.

Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστούν οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας για το τέλος του πολέμου, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, μετά από έναν γύρο διαπραγματεύσεων που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε εποικοδομητικό.

Το Σάββατο ολοκληρώθηκε οι δύο ημέρες συνομιλιών μεταξύ των χωρών, οι πρώτες πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του το Σάββατο δήλωσε πως θα πραγματοποιηθούν περισσότερες συναντήσεις «υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ετοιμότητα για πρόοδο». Τη Δευτέρα ζήτησε ο νέος γύρος συνομιλιών να ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα.

Τη Δευτέρα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ωστόσο, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα ότι έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω συνομιλίες για την επόμενη εβδομάδα, χωρίς όμως να διευκρινίσει την ακριβή ημερομηνία. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στους NYT, δήλωσε ότι οι συνομιλίες έχουν οριστεί για την Κυριακή.

Τόσο Ουκρανοί όσο και Ρώσοι αξιωματούχοι έφυγαν από τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι με κάπως αισιόδοξη διάθεση, σύμφωνα με επίσημες ουκρανικές δηλώσεις και αναφορές των ρωσικών κρατικών ΜΜΕ. Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία για μεγάλο μέρος του σχεδίου 20 Τραμπ αλλά παραμένει ασαφές εάν η Ρωσία θα συμφωνήσει τελικά σε οποιαδήποτε πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Σάββατο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αντιπροσωπείες συζήτησαν τον αμερικανικό ρόλο στις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και ότι οι διαπραγματεύσεις για το θέμα θα συνεχιστούν. Την Κυριακή, σημείωσε πως η Ουκρανία και η Ρωσία θα πρέπει να είναι πρόθυμες να συμβιβαστούν. Αλλά ο Πεσκόφ, στις δηλώσεις του τη Δευτέρα, έδωσε ελάχιστες ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο ήταν έτοιμο να υποχωρήσει από τους στόχους του.

Σημαντικό σημείο τριβής παραμένει ο έλεγχος των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία. Σε αυτό το ερώτημα, ο Πεσκόφ επέμεινε ότι η Μόσχα δεν θα δεχτεί τίποτα λιγότερο από τους όρους που η Ρωσία λέει ότι επιτεύχθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν το περασμένο καλοκαίρι στη συνάντησή τους στην Αλάσκα. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ συμφώνησε η Ουκρανία να παραδώσει τμήματα της περιοχής Ντονμπάς, τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να καταλάβουν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συμμετείχε στις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και δήλωσε πριν από τις τριμερείς συναντήσεις ότι απέμενε μόνο ένα σημαντικό ζήτημα που έπρεπε να επιλυθεί. Ο Ζελένσκι είπε ότι το ζήτημα ήταν το εδαφικό. «Όλα αφορούν στο ανατολικό τμήμα της χώρας μας», είπε την περασμένη εβδομάδα από το Νταβός της Ελβετίας, όπου συμμετείχε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. «Όλα αφορούν τη γη».

Στην καθημερινή του ενημέρωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου δήλωσε ότι το Κρεμλίνο μπορεί να χρησιμοποιεί τις νέες τριμερείς συνομιλίες απλώς για να κερδίσει χρόνο, όπως έχει κάνει επανειλημμένα η Μόσχα μέσα από χρόνια διαπραγματεύσεων που διακόπτονταν συνεχώς.

Το ινστιτούτο, ένας οργανισμός πολιτικής με έδρα την Ουάσινγκτον, σημείωσε ότι η Ρωσία ήλπιζε να αποφύγει τις πρόσθετες κυρώσεις, με τις οποίες είχε απειλήσει ο Τραμπ εάν το Κρεμλίνο αρνούνταν να διαπραγματευτεί.

Ωστόσο, πλέον η ειρηνευτική διαδικασία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη επείγουσα σημασία για την Ουκρανία καθώς η Μόσχα έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς σε πολιτικές δομές στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες άτομα χωρίς ρεύμα ή θέρμανση, σε μία εποχή ακραίων καιρικών συνθηκών.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, περισσότερες από 1.300 πολυκατοικίες στο Κίεβο δεν είχαν ρεύμα ή θέρμανση, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

