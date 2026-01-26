Νέο γύρο επαφών προανήγγειλε ο Ζελένσκι.

Συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα, αλλά περίπλοκα πολιτικά θέματα παραμένουν άλυτα, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση για τις τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας, που πραγματοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος προανήγγειλε νέο γύρο τριμερών συνομιλιών, γράφοντας ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για περαιτέρω συναντήσεις με αυτή τη μορφή.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με την ουκρανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, στο Άμπου Ντάμπι. «Οι συναντήσεις κάλυψαν πλειάδα σημαντικών ζητημάτων, κυρίως στρατιωτικά, που είναι απαραίτητα για τον τερματισμό του πολέμου», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Περίπλοκα πολιτικά ζητήματα, που παραμένουν άλυτα, επίσης συζητήθηκαν. Αναλύθηκαν οι βασικές θέσεις όλων των πλευρών», συμπλήρωσε. «Σκιαγράφησα το πλαίσιο για περαιτέρω διπλωματική εργασία. Τώρα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για νέες τριμερείς συναντήσεις αυτή την εβδομάδα», κατέληξε ο Ζελένσκι.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2015775854387716130}