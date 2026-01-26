Οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις την Ινδονησία και στη νότια Ασία προκαλούν συχνά φαινόμενα κατολισθήσεων.

Στους 17 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τις φονικές κατολισθήσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε περιοχή κοντά στην πόλη Μπαντούνγκ, στο μεγάλο νησί της Ιάβας στην Ινδονησία, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου των υπηρεσιών διάσωσης. Την ίδια ώρα, δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η κατολίσθηση προκλήθηκε έπειτα από ισχυρές και συνεχείς βροχοπτώσεις και εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, γύρω στις 02:30 τοπική ώρα, όταν τεράστιες μάζες χώματος και λάσπης καταπλάκωσαν κατοικίες σε δύο χωριά, σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από τη Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Όπως δήλωσε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (BNPB), ο απολογισμός των θυμάτων δυτικά της Μπαντούνγκ «έχει πλέον ανέλθει σε 17 νεκρούς». Ωστόσο, δεν υπήρξε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των αγνοουμένων, ο οποίος μέχρι χθες υπολογιζόταν σε περίπου 80 άτομα.

{https://x.com/Cyrus_In_The_X/status/2015749565937242412}

Σε εξέλιξη οι έρευνες διάσωσης

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τα σωστικά συνεργεία να κινούνται με αυξημένη προσοχή, καθώς υπάρχουν έντονες ανησυχίες για ενδεχόμενες νέες κατολισθήσεις. Η αστάθεια του εδάφους σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις καθιστούν το έργο των διασωστών ιδιαίτερα επικίνδυνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι η πιθανότητα νέων κατολισθήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ριφάλντι Ασάμπι, 25χρονος διασώστης που συμμετέχει στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Γιούντι Μπραμάντιο, διευθυντή επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, περίπου 2.000 άτομα, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, αστυνομικοί και εθελοντές, συμμετέχουν σήμερα στις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων, με τη συνδρομή βαρέων μηχανημάτων.

Η Ινδονησία πλήττεται συχνά από φυσικές καταστροφές όπως κατολισθήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών, η οποία διαρκεί συνήθως από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο. Τον περασμένο Νοέμβριο, τρεις επαρχίες στο δυτικό τμήμα της Σουμάτρας υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από πλημμύρες, που σύμφωνα με επίσημα στοιχεία κόστισαν τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους.

Επιπλέον, στις αρχές Ιανουαρίου, τουλάχιστον 16 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο νησί Σιάου, στο αρχιπέλαγος της Κελέβης, εξαιτίας πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Πηγή φωτογραφιών: AP