Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι, ο 37χρονος διαδηλωτής που σκοτώθηκε από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας Τιμ Γουόλτς έκανε έκκληση να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές για τον θάνατο ενός Αμερικανού που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για την έρευνα» είπε ο Γουόλτς κατηγορώντας την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» στην Πολιτεία του.

Ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι μίλησε δύο φορές με την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου και προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την ICE από τη Μινεσότα. «Δεν έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ θα κάνει το σωστό», σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

{https://x.com/markbecker26/status/2015189653649834055}

«Δεν μπορούμε να απαντάμε στη βία με βία», πρόσθεσε ο Γουόλτς καλώντας όλους τους Αμερικανούς να δουν «την ωμότητα σε αυτά που κάνει η ICE στους δρόμους μας».

Λεπτά νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι στέλνει στη Μινεσότα πράκτορες από πολλές άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όπως τη DEA (Δίωξη Ναρκωτικών), την ATF (Γραφείο Ελέγχου Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών) και το FBI (ομοσπονδιακή αστυνομία) για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Μπόντι έστειλε μια επιστολή στον Γουόλτς, στην οποία του γράφει ότι «καλά θα κάνει να στηρίξει» τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

{https://x.com/RpsAgainstTrump/status/2015263427711713354}

Παραλήρημα Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον κυβερνήτη της Μινεσότα και τον δήμαρχο στη Μινεάπολη- και οι δύο είναι Δημοκρατικοί- ότι «υποκινούν εξέγερση» στην Πολιτεία, αφού ζήτησαν να αποσυρθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, μετά τον δεύτερο θανάσιμο πυροβολισμό ενός Αμερικανού πολίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE.

«Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, δικαιολογώντας τις ενέργειες των πρακτόρων. Πρόσθεσε ότι «πρέπει να αφήσουν ήσυχη» την αστυνομία μετανάστευσης «να κάνει τη δουλειά της».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ο άνδρας που σκοτώθηκε είχε στην κατοχή του ένα ημιαυτόματο πιστόλι και «αντιστάθηκε βίαια» προτού να τον πυροβολήσει ένας πράκτορας που «φοβήθηκε για τη ζωή του».

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, και η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, δείχνει πολλούς πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα, με την ένδειξη «Αστυνομία» να προσπαθούν να καθηλώσουν το έδαφος έναν άνθρωπο και στη συνέχει να τον χτυπούν πολλές φορές. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, οι πράκτορες απομακρύνονται από τον άνδρα που είναι πεσμένος στον δρόμο και τον πυροβολούν πολλές φορές.

{https://x.com/USMCLiberal/status/2015236378687095296}

Το DHS ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ τη φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι είναι εκείνο του θύματος και έγραψε: «Μοιάζει με κατάσταση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει τις μέγιστες ζημιές και να σφαγιάσει τις δυνάμεις της τάξης».

Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι

Η οικογένεια του 37χρονου που σκοτώθηκε το Σάββατο στη Μινεάπολη από πυρά αξιωματικού της U.S. Border Patrol λέει ότι ο Αλεξ Τζέφρι Πρέτι ήταν νοσηλευτής εντατικής σε νοσοκομείο για βετεράνους των αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων και άνθρωπος που νοιαζόταν βαθιά για τους άλλους.

{https://x.com/RealJakeBroe/status/2015237203463692558}

Σύμφωνα με τους συγγενείς του, αυτή η στάση ζωής τον είχε οδηγήσει να συμμετέχει σε διαδηλώσεις, αντιδρώντας στην κλιμάκωση της μεταναστευτικής επιχείρησης στην πόλη.

Ο πατέρας του, Μάικλ Πρέτι, είπε ότι ο γιος του «νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους» και ήταν «πολύ αναστατωμένος» με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον απόηχο επιχειρήσεων της ICE. Όπως ανέφερε, ο Πρέτι «το θεωρούσε τρομερό» αυτό που έβλεπε να συμβαίνει στους δρόμους και γι’ αυτό συμμετείχε σε κινητοποιήσεις.

{https://x.com/EdKrassen/status/2015245336273461437}

Ο Αλεξ Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης, γεννημένος στο Ιλινόι, χωρίς ποινικό μητρώο, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που επικαλείται το Associated Press. Η οικογένειά του λέει ότι οι μόνες επαφές του με την αστυνομία αφορούσαν λίγες κλήσεις της Τροχαίας. Οι γονείς του, που ζουν στο Κολοράντο, αναφέρουν ότι του είχαν ζητήσει να είναι προσεκτικός όταν συμμετείχε σε διαμαρτυρίες.