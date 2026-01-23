«Θα θέλαμε να συμμετάσχουμε αλλά δεν μπορούμε» απάντησαν Μερτς και Μελόνι στον Τραμπ.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέμειναν την Παρασκευή ότι θα ήταν έτοιμοι να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά έχουν συνταγματικά εμπόδια.

Η απόρριψη του αμφιλεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου του για τη διακυβέρνηση στη Γάζα, φάνηκε να είναι ένας στρατηγικός τρόπος να μην προσβληθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Οι Μελόνι και Μερτς θεωρούνται δύο από τους στενότερους συμμάχους του Τραμπ στην ΕΕ και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας εκτόνωσης των διατλαντικών εντάσεων.

Εντός της ΕΕ, μόνο η Ουγγαρία και η Βουλγαρία έχουν υπογράψει την πρωτοβουλία του Τραμπ, με πολλές χώρες να ανησυχούν για τις προσκλήσεις που απευθύνονται σε δικτατορίες όπως η Ρωσία και η Λευκορωσία.

Αναζητώντας μια διπλωματική διέξοδο, η Ρώμη και το Βερολίνο στράφηκαν και οι δύο στα συντάγματά τους.

«Είμαστε έτοιμοι (να υπογράψουμε). Αλλά φυσικά υπάρχουμε αντικειμενικά προβλήματα με τον τρόπο που είναι δομημένη η πρωτοβουλία», δήλωσε η Μελόνι στη Ρώμη την Παρασκευή κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Μερτς. «Έχω μιλήσει επίσης με τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτό. Ίσως μπορούμε να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε διπλωματικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μελόνι υποστήριξε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ θα παραβίαζε μια διάταξη του ιταλικού συντάγματος που απαγορεύει στη χώρα να ενταχθεί σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μια οντότητα, στην προκειμένη περίπτωση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θα έχει περισσότερη εξουσία από τους ομολόγους της.

Ο Μερτς, ο οποίος βρισκόταν στη Ρώμη για διαβουλεύσεις με στόχο την ενίσχυση της γερμανο-ιταλικής συνεργασίας εντός της ΕΕ, υποστήριξε τα σχόλια της Μελόνι.

«Προσωπικά θα ήμουν πρόθυμος να ενταχθώ σε μια επιτροπή ειρήνης», είπε ο Μερτς. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι: «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τις δομές διακυβέρνησης, ακόμη και για συνταγματικούς λόγους στη Γερμανία. Αλλά είμαστε, φυσικά, πρόθυμοι να δοκιμάσουμε άλλες μορφές, νέες μορφές συνεργασίας».

{https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/2014737578197385311}

Η Γερμανία είχε προηγουμένως χαιρετίσει την πρόσκληση του Τραμπ, αλλά παρέμενε αμέτοχη. Γερμανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο στόχος του Βερολίνου ήταν να διαμορφώσει μια ενιαία απάντηση στο σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ, τονίζοντας παράλληλα ότι ο ΟΗΕ θα πρέπει να παραμείνει η κύρια πολυμερής βάση για την επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων.

Οι Μερτς και Μελόνι συζήτησαν μια μέρα μετά τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ σε μια Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, η οποία διοργανώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εν μέσω των απειλών του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδίας και να επιβάλει νέους δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι η τάξη πραγμάτων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υποχωρούσε, αλλά διαφώνησαν ως προς την καλύτερη στρατηγική για την αντιμετώπιση του Ντόναλντ Τραμπ.

Όχι και από τον Σάντσεθ

Μετά τη Σύνοδο, και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι δνε θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης. «Εκτιμούμε την πρόσκληση, αλλά την αρνούμαστε», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στους δημοσιογράφους αργά την Πέμπτη μετά από μια σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Ουάσινγκτον αναφέρει ότι το όργανο θα βοηθήσει στη διαμεσολάβηση και την παρακολούθηση εκεχειριών, στην οργάνωση ρυθμίσεων ασφαλείας και στον συντονισμό της ανοικοδόμησης σε περιοχές που αναδύονται από τον πόλεμο. Η ιδέα πηγάζει από το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

{https://twitter.com/sanchezcastejon/status/2014488295284015165}

Από την τελετή έναρξης του Συμβουλίου Ειρήνης, που πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την Πέμπτη απουσίαζαν παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως ο Καναδάς, η Βρετανία και όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία.

Ο Σάντσεθ στις δηλώσεις του ανέφερε τη συνέπεια με τη δέσμευση της Μαδρίτης στο διεθνές δίκαιο, τον ΟΗΕ και την πολυμέρεια ως τους κύριους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να συμμετάσχει. Σημείωσε επίσης ότι το Συμβούλιο Ειρήνης δεν περιλάμβανε την Παλαιστινιακή Αρχή. Το μέλλον της Γάζας πρέπει να αποφασιστεί από τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς σε μια διαδικασία διαλόγου που θα εφαρμόσει τη λύση των δύο κρατών, διαμηνύει η Ισπανία.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση που είχε στείλει στον Καναδά. Την απόφασή του την έστειλε με μήνυμα στον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ μέσω Truth Social, αναφέροντας ότι το Συμβούλιο Ειρήνης «αποσύρει την πρόσκλησή του σε αυτό που θα είναι το πιο υψηλού κύρους Συμβούλιο Ηγετών που έχει ποτέ συγκροτηθεί». Η κυβέρνηση του Καναδά είχε αποκλείσει εξαρχής το ενδεχόμενο να πληρώσει για να εξασφαλίσει μια θέση στο συμβούλιο.

Η θέση της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του το βράδυ της Πέμπτης στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τη Γροιλανδία αναφέρθηκε στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Tραμπ για τη Γάζα και αποκάλυψε τη θέση της Ελλάδας.

«Ως προς το άλλο ζήτημα που θα συζητήσουμε, και αναφέρομαι στο Συμβούλιο Ειρήνης, όπως αυτό που προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες, με δύο εξαιρέσεις, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει κάποιους πιστεύω ευλογούσε νομικούς προβληματισμούς καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι τουλάχιστον όπως έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ, εκφεύγει κατά πολύ τις αποφάσεις 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε πως «Παρά ταύτα η πρόταση της Ελλάδας, η πρόταση μου, θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο όμως για το ζήτημα που αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας τη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας.

»Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουμε ταυτόχρονα ένα νέο οργανισμό ο οποίος να μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών» δήλωσε κατά την είσοδό του στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με πληροφορίες του Politico/Reuters