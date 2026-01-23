O Πέδρο Σάντσεθ επισήμανε σε δηλώσεις του ότι το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ δεν περιλάμβανε την Παλαιστινιακή Αρχή.

Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ειρήνης που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά για τη Γάζα. Η πρωτοβουλία Τραμπ ωστόσο φαίνεται πως αποσκοπεί στην υποκατάσταση του ΟΗΕ.

«Εκτιμούμε την πρόσκληση, αλλά την αρνούμαστε», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στους δημοσιογράφους αργά την Πέμπτη μετά από μια σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Ουάσινγκτον αναφέρει ότι το όργανο θα βοηθήσει στη διαμεσολάβηση και την παρακολούθηση εκεχειριών, στην οργάνωση ρυθμίσεων ασφαλείας και στον συντονισμό της ανοικοδόμησης σε περιοχές που αναδύονται από τον πόλεμο. Η ιδέα πηγάζει από το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

{https://twitter.com/sanchezcastejon/status/2014488295284015165}

Από την τελετή έναρξης του Συμβουλίου Ειρήνης, που πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την Πέμπτη απουσίαζαν παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως ο Καναδάς, η Βρετανία και όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία.

Ο Σάντσεθ στις δηλώσεις του ανέφερε τη συνέπεια με τη δέσμευση της Μαδρίτης στο διεθνές δίκαιο, τον ΟΗΕ και την πολυμέρεια ως τους κύριους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να συμμετάσχει. Σημείωσε επίσης ότι το Συμβούλιο Ειρήνης δεν περιλάμβανε την Παλαιστινιακή Αρχή.

Το μέλλον της Γάζας πρέπει να αποφασιστεί από τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς σε μια διαδικασία διαλόγου που θα εφαρμόσει τη λύση των δύο κρατών, διαμηνύει η Ισπανία.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση που είχε στείλει στον Καναδά. Την απόφασή του την έστειλε με μήνυμα στον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ μέσω Truth Social, αναφέροντας ότι το Συμβούλιο Ειρήνης «αποσύρει την πρόσκλησή του σε αυτό που θα είναι το πιο υψηλού κύρους Συμβούλιο Ηγετών που έχει ποτέ συγκροτηθεί». Η κυβέρνηση του Καναδά είχε αποκλείσει εξαρχής το ενδεχόμενο να πληρώσει για να εξασφαλίσει μια θέση στο συμβούλιο.

Η θέση της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του το βράδυ της Πέμπτης στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τη Γροιλανδία αναφέρθηκε στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Tραμπ για τη Γάζα και αποκάλυψε τη θέση της Ελλάδας.

«Ως προς το άλλο ζήτημα που θα συζητήσουμε, και αναφέρομαι στο Συμβούλιο Ειρήνης, όπως αυτό που προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες, με δύο εξαιρέσεις, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει κάποιους πιστεύω ευλογούσε νομικούς προβληματισμούς καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι τουλάχιστον όπως έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ, εκφεύγει κατά πολύ τις αποφάσεις 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε πως «Παρά ταύτα η πρόταση της Ελλάδας, η πρόταση μου, θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο όμως για το ζήτημα που αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας τη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας.

»Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουμε ταυτόχρονα ένα νέο οργανισμό ο οποίος να μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών» δήλωσε κατά την είσοδό του στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με πληροφορίες του Reuters





