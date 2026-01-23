Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας όταν η Ρωσία βάλει τέλος στον πόλεμο.

Η Ουκρανία θα μπορούσε να λάβει 800 δισεκατομμύρια δολάρια σε αντάλλαγμα την παραχώρηση του Ντονμπάς, αναφέρει η ιταλική Corriere della Sera.

Σύμφωνα με το ιταλικό Μέσο, τέσσερα έγγραφα προετοιμάζονται ως πιθανή βάση για μια μελλοντική συμφωνία. Ένα από αυτά φέρεται να προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς σε αντάλλαγμα για ένα οικονομικό πακέτο 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ένα άλλο έγγραφο περιγράφει τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ και την πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος ενός πλαισίου προστασίας.

Ένα τρίτο προσχέδιο επικεντρώνεται στην «αλληλουχία»: πρώτα, παραχωρήσεις προς την Ουκρανία και μόνο στη συνέχεια προγράμματα ανοικοδόμησης, τα οποία μέχρι στιγμής υπάρχουν κυρίως στα χαρτιά. Ταυτόχρονα, παραμένει ασαφές εάν ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε εγγυήσεις ασφαλείας που περιλαμβάνουν την παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στα ΗΑΕ

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι οι πρώτες τριμερείς συνομιλίες στα Αραβικά Εμηράτα ανάμεσα στις ΗΠΑ τη Ρωσία και την Ουκρανία με απ΄ωτερο σκοπό την συμφωνία για ειρήνη, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για σημαντική πρόοδος, σημειώνουν οι αναλυτές.

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής, όπως ενημέρωσαν τα ΗΑΕ. Πρόκειται για τις πρώτες τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ. «Οι συνομιλίες ξεκίνησαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι και έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν για δύο ημέρες, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση του διαλόγου και την εξεύρεση πολιτικών λύσεων στην κρίση», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ.

Στο τραπέζι και το εδαφικό ζήτημα - Κεκλεισμένων των θυρών οι συνομιλίες

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι τα εδαφικά ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι στο Άμπου Ντάμπι. Το εδαφικό παραμένει ένα σημείο τριβής, καθώς η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει τα εδάφη που εξακολουθεί να κατέχει στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 20%.

Σημειώνεται ωστόσο ότι ο Ζελένσκι αρνήθηκε να παραδώσει γη που η Ουκρανία έχει υπερασπιστεί με μεγάλο κόστος τα τελευταία χρόνια.

Ρώσοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι πρώτοι γύροι τριμερών συνομιλιών ασφαλείας μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς να επιτρέπεται η πρόσβαση στον Τύπο. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την ευαισθησία των διαπραγματεύσεων, οι οποίες επικεντρώνονται σε εδαφικές διαφορές και μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας.

Το 10ετές σχέδιο

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας όταν η Ρωσία βάλει τέλος στον πόλεμο, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Politico. Η Corriere della Sera φαίνεται πως μιλά για το σχέδιο αυτό όταν αναφέρεται σε ανταλλαγή Ντονμπάς με 800 δισ. για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Το έγγραφο 18 σελίδων περιγράφει ένα 10ετές σχέδιο, το οποίο εγγυάται την ανάκαμψη της Ουκρανίας με μια ταχεία πορεία προς την ευρωπαϊκή ένταξη.

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Αναφέρει ρητά ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας υπάρχουν ήδη και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδικός χάρτης. Αντίθετα, επικεντρώνεται στο πώς η Ουκρανία μπορεί να μεταβεί από την επείγουσα βοήθεια στην αυτοσυντηρούμενη ευημερία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «έδωσε» τα σχέδια πριν από την Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών το βράδυ της Πέμπτης. Το σχέδιο συζητήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο δείπνο εργασίας των ηγετών, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους και διπλωμάτες της ΕΕ, που μίλησαν στο Politico.

Αν και οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και παρουσιάζουν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ και επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική του εν λόγω σχεδίου βασίζεται σε μια εκεχειρία που παραμένει ασαφής και αφήνει εκτός το σχέδιο ευημερίας της Ουκρανίας όσο συνεχίζονται οι μάχες. Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται χρονικά έως το 2040 παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την έναρξη του έργου. Ωστόσο, το σχέδιο αναδόμησης δεν θα είναι εύκολο να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, σύμφωνα με την BlackRock, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, η οποία παρέχει συμβουλές για το σχέδιο ανοικοδόμησης pro bono.

Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν 500 δισ. δολάρια σε δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο, αναφέρει το έγγραφο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ στο Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2028. Αυτή η χρηματοδότηση αναμένεται να αποδεσμεύσει 207 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση ΗΠΑ - Ουκρανίας, αλλά δεν ανέφεραν το ποσό.

Ενώ ο Τραμπ έχει μειώσει τη στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ουκρανία έδειξε προθυμία να επιτρέψει επενδύσεις στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Η Ουάσινγκτον ανέφερε στο έγγραφο ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία. Ωστόσο, είναι τελείως απίθανο οι επιχειρήσεις να ακμάσουν πριν σταματήσει ο πόλεμος σε κάθε μέτωπο.

«Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτό θα συμβεί σε μεγάλη κλίμακα όσο υπάρχουν drones και πύραυλοι που πετούν», δήλωσε ο Hildebrand της BlackRock.

Το σχέδιο προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και υπογραμμίζει τον ρόλο των ΗΠΑ ως μοχλό ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο CEO της BlackRock, Larry Fink, έχει συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Οι ΗΠΑ πρόκειται να διαδραματίσουν εξέχοντα ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Έτσι αντί το σχέδιο να παρουσιάσει την Ουάσινγκτον πρωτίστως ως δωρητή, τοποθετεί τις ΗΠΑ ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και σημείο αναφοράς για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Γιατί είναι «μυστικές» οι συνομιλίες

Η μυστικότητα ως μοχλός πίεσης: Η Μόσχα έχει επιμείνει ότι τα εδαφικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν πριν επιτευχθεί οποιαδήποτε διαρκής ειρήνη. Η αποχή του Τύπου επιτρέπει στους διαπραγματευτές να διερευνήσουν παραχωρήσεις χωρίς άμεση δημόσια αντίδραση.

Υψηλά διακυβεύματα: Οι συζητήσεις αφορούν την ανατολική περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας και τα προσαρτημένα εδάφη της Ρωσίας, τα οποία παραμένουν τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία.

Ο ρόλος των ΗΠΑ ως διαμεσολαβητής: Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προσπαθούν να διαπραγματευτούν ένα πλαίσιο για εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά η θέση της Ουάσινγκτον περιπλέκεται από τις απαιτήσεις της Ρωσίας.

Σημειώνεται ότι αυτές οι συνομιλίες έρχονται μετά τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ στο Νταβός και την τετράωρη ολονύκτια συνάντηση του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα. Και οι δύο συναντήσεις χαρακτηρίστηκαν ως «ουσιαστικές και ειλικρινείς». Ο Ζελένσκι έχει διατυπώσει ιδέες όπως μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου υπό ουκρανικό έλεγχο στα ανατολικά, αλλά το Κίεβο παραμένει σταθερό στην κυριαρχία του. Από την άλλη το Κρεμλίνο συνεχίζει να απαιτεί την αποχώρηση της Ουκρανίας από τα προσαρτημένα εδάφη, σηματοδοτώντας μικρή ευελιξία.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι δεν είναι πιθανή κάποια άμεση πρόοδος, αλλά το γεγονός ότι και οι τρεις αντιπροσωπείες βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση από τις παράλληλες διμερείς συνομιλίες.

Οι διαπραγματευτικές ομάδες

Οι τριμερείς συζητήσεις είναι ούτως ή αλλιώς ένα βήμα εμπρός και σημαίνει ότι οι μελλοντικές συναντήσεις θα πρέπει να βρουν έναν λόγο για να απορρίψουν αυτή τη νέα, πιο αποτελεσματική μορφή επαφών. Αλλά οι Ρώσοι κατάφεραν να εκφράσουν την αποδοχή τους με μια ελαφριά δυσαρέσκεια.

Η Ρωσία στέλνει μια στρατιωτική ομάδα. Στην ομάδα που στέλνει στα ΗΑΕ δεν ηγείται ο υπεύθυνος του Κρεμλίνου για τις συνομιλίες, ο διπλωμάτης Γιούρι Ουσάκοφ, αλλά ο αρχηγός των στρατιωτικών πληροφοριών της GRU, Ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ο οποίος είναι κορυφαίος κατάσκοπος και μεγάλη προσωπικότητα στη Ρωσία, συμμετείχε στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης πέρυσι, αλλά δεν έχει ηγηθεί της δημόσιας διαδικασίας στο παρελθόν.

Η Ουκρανία στέλνει τους κορυφαίους διαπραγματευτές της, ένα μείγμα πολιτών, διπλωματών και αξιωματούχων ασφαλείας και οι Αμερικανοί εκπροσωπούνται από το συνηθισμένο δίδυμο των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, και ένα νέο πρόσωπο, τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούνμπαουμ.

Η Μόσχα έχει σαφώς αποφασίσει να στείλει μια αρκετά διαφορετική ομάδα, περιορίζοντας το τι μπορεί να συζητηθεί και την ταχύτητα των αποτελεσμάτων. Οι επικριτές του Κρεμλίνου αναμένεται να το σημειώσουν αυτό ως ένα ακόμη σημάδι ότι απλώς επιβραδύνουν τις διπλωματικές εκκλήσεις του Τραμπ καθώς περιμένουν περισσότερη στρατιωτική πρόοδο στην πρώτη γραμμή.

«Εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας στον ηγετικό ρόλο των ΗΑΕ»

Ο Σεΐχης Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, χαιρέτισε τη διοργάνωση των τριμερών συνομιλιών από τα ΗΑΕκαι εξέφρασε την ελπίδα του ότι αυτές οι συζητήσεις θα συμβάλουν σε απτά βήματα προς τον τερματισμό μιας κρίσης που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια και έχει οδηγήσει σε τεράστια ανθρωπιστική δυστυχία.

Επιβεβαίωσε ότι η φιλοξενία αυτών των συνομιλιών αντανακλά την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας στον ηγετικό ρόλο των ΗΑΕ και στην ακλόνητη προσέγγισή τους στην υποστήριξη της ειρήνης και στη μετατροπή των προκλήσεων σε ουσιαστικές ευκαιρίες για τους λαούς και των δύο χωρών αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Επαίνεσε επίσης τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τη διευκόλυνση αυτών των συνομιλιών, την ενίσχυση της σταθερότητας και την προώθηση της πολιτικής οδού.

Ο Σεΐχης Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν πρόσθεσε ότι τα ΗΑΕ διατηρούν εδραιωμένες συνεργασίες και με τα τρία μέρη, αντανακλώντας διαρκή δέσμευση και στρατηγική συνεργασία, επιτρέποντας στη χώρα να διαδραματίσει έναν αξιόπιστο ρόλο στη φιλοξενία του διαλόγου σε μια εποχή που η σοβαρή και υπεύθυνη διπλωματία είναι περισσότερο απαραίτητη. Σημείωσε, σε σχετική του ανακοίνωση την ακλόνητη πεποίθηση των ΗΑΕ ότι βιώσιμες λύσεις στις συγκρούσεις μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω διαλόγου και αποκλιμάκωσης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της χώρας να χτίσει διπλωματικές γέφυρες και να υποστηρίξει οποιαδήποτε πρόοδο επιτευχθεί από αυτές τις σημαντικές συνομιλίες, οι οποίες έρχονται σε μια κρίσιμη καμπή.

Τα ΗΑΕ έχουν διευκολύνει με επιτυχία 17 προσπάθειες διαμεσολάβησης για ανταλλαγές κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση 4.641 κρατουμένων. Αυτό υπογραμμίζει το βάθος των σχέσεων των ΗΑΕ και με τις δύο χώρες και ενισχύει τον ρόλο τους ως αξιόπιστου διαμεσολαβητή στην προώθηση διπλωματικών και ανθρωπιστικών λύσεων, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ.