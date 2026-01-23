Η πρόταση για το σχέδιο «ευημερίας» της Ουκρανίας εξαρτάται από μια εκεχειρία με τη Ρωσία, η οποία ωστόσο παραμένει άκαρπη.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας όταν η Ρωσία βάλει τέλος στον πόλεμο, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Politico.

Το έγγραφο 18 σελίδων περιγράφει ένα 10ετές σχέδιο, το οποίο εγγυάται την ανάκαμψη της Ουκρανίας με μια ταχεία πορεία προς την ευρωπαϊκή ένταξη.

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Αναφέρει ρητά ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας υπάρχουν ήδη και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδικός χάρτης. Αντίθετα, επικεντρώνεται στο πώς η Ουκρανία μπορεί να μεταβεί από την επείγουσα βοήθεια στην αυτοσυντηρούμενη ευημερία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «έδωσε» τα σχέδια πριν από την Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών το βράδυ της Πέμπτης. Το σχέδιο συζητήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο δείπνο εργασίας των ηγετών, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους και διπλωμάτες της ΕΕ, που μίλησαν στο Politico.

Αν και οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και παρουσιάζουν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ και επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική του εν λόγω σχεδίου βασίζεται σε μια εκεχειρία που παραμένει ασαφής και αφήνει εκτός το σχέδιο ευημερίας της Ουκρανίας όσο συνεχίζονται οι μάχες.

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται χρονικά έως το 2040 παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την έναρξη του έργου. Ωστόσο, το σχέδιο αναδόμησης δεν θα είναι εύκολο να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, σύμφωνα με την BlackRock, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, η οποία παρέχει συμβουλές για το σχέδιο ανοικοδόμησης pro bono.

«Σκεφτείτε το. Εάν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε μια εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Philipp Hildebrand.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν 500 δισ. δολάρια σε δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο, αναφέρει το έγγραφο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ στο Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2028. Αυτή η χρηματοδότηση αναμένεται να αποδεσμεύσει 207 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση ΗΠΑ - Ουκρανίας, αλλά δεν ανέφεραν το ποσό.

Ενώ ο Τραμπ έχει μειώσει τη στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ουκρανία έδειξε προθυμία να επιτρέψει επενδύσεις στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Η Ουάσινγκτον ανέφερε στο έγγραφο ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία. Ωστόσο, είναι τελείως απίθανο οι επιχειρήσεις να ακμάσουν πριν σταματήσει ο πόλεμος σε κάθε μέτωπο.

«Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτό θα συμβεί σε μεγάλη κλίμακα όσο υπάρχουν drones και πύραυλοι που πετούν», δήλωσε ο Hildebrand της BlackRock.

Το σχέδιο προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και υπογραμμίζει τον ρόλο των ΗΠΑ ως μοχλό ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο CEO της BlackRock, Larry Fink, έχει συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Οι ΗΠΑ πρόκειται να διαδραματίσουν εξέχοντα ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Έτσι αντί το σχέδιο να παρουσιάσει την Ουάσινγκτον πρωτίστως ως δωρητή, τοποθετεί τις ΗΠΑ ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και σημείο αναφοράς για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Σε εξέλιξη οι τριμερείς

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι στα ΗΑΕ οι τριμερείς συναντήσεις μεταξύ ΗΠΑ- Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτή η πρώτη τριμερής συνάντηση εμφανίστηκε από το πουθενά και έγινε γνωστή όταν την ανακοίνωσε ο Ζελένσκι στο Νταβός. Πιθανότατα δεν θα μάθουμε ποτέ αν αυτό αιφνιδίασε το Κρεμλίνο και το ώθησε να παραστεί, με κίνδυνο να αγνοήσει δημόσια τη διαδικασία που κινεί η κυβέρνηση Τραμπ, σχολιάζουν τα διεθνή Μέσα.

Οι τρεις πλευρές συναντώνται τώρα, για πρώτη φορά, σε αυτό που ο Ζελένσκι ονόμασε «επίπεδο διαπραγματευτών», στο Άμπου Ντάμπι. Αυτό από μόνο του είναι ένα βήμα μπροστά και σημαίνει ότι οι μελλοντικές συναντήσεις θα πρέπει να βρουν έναν λόγο για να απορρίψουν αυτή τη νέα, πιο αποτελεσματική μορφή επαφών. Αλλά οι Ρώσοι κατάφεραν να εκφράσουν την αποδοχή τους με μια ελαφριά δυσαρέσκεια.

Η ομάδα που στέλνει η Ρωσία δεν ηγείται του υπεύθυνου του Κρεμλίνου για τις συνομιλίες, τον διπλωμάτη Γιούρι Ουσάκοφ, αλλά θα ηγηθεί ο αρχηγός των στρατιωτικών πληροφοριών της GRU, Ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ο οποίος είναι κορυφαίος κατάσκοπος και μεγάλη προσωπικότητα στη Ρωσία, συμμετείχε στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης πέρυσι, αλλά δεν έχει ηγηθεί της δημόσιας διαδικασίας στο παρελθόν. Η Ρωσία στέλνει μια στρατιωτική ομάδα. Η Ουκρανία στέλνει τους κορυφαίους διαπραγματευτές της, ένα μείγμα πολιτών, διπλωματών και αξιωματούχων ασφαλείας και οι Αμερικανοί εκπροσωπούνται από το συνηθισμένο δίδυμο των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, και ένα νέο πρόσωπο, τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούνμπαουμ.

Η Μόσχα έχει σαφώς αποφασίσει να στείλει μια αρκετά διαφορετική ομάδα, περιορίζοντας το τι μπορεί να συζητηθεί και την ταχύτητα των αποτελεσμάτων. Οι επικριτές του Κρεμλίνου αναμένεται να το σημειώσουν αυτό ως ένα ακόμη σημάδι ότι απλώς επιβραδύνουν τις διπλωματικές εκκλήσεις του Τραμπ καθώς περιμένουν περισσότερη στρατιωτική πρόοδο στην πρώτη γραμμή.

Με πληροφορίες του Politico/CNN/Guardian