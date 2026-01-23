«Αγκάθι» το εδαφικό - Προϋπόθεση για τη Ρωσία η αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενέκρινε και επίσημα τη διαπραγματευτική του ομάδα που θα συμμετέχει στις τριμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ- Ρωσίας και Ουκρανίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή και το Σάββατο.

Στις πρώτες του δηλώσεις για το θέμα είπε ότι είχε διαβουλεύσεις μέσω ανοιχτής ακρόασης με την αντιπροσωπεία του Κιέβου και διαβεβαίωσε ότι ολόκληρη η ομάδα «γνωρίζει τι να κάνει».

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι συζητήθηκε το πλαίσιο των συνομιλιών και το προτιμότερο αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας. «Συζητήσαμε επίσης ότι η μορφή (των συνομιλιών) μπορεί να είναι διαφορετική και η ομάδα θα αποφασίσει επί τόπου ανάλογα με τη (φύση του) διαλόγου», είπε. «Αυτό συμβαίνει επειδή μια τέτοια μορφή συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό». Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αντιπροσωπεία.

Η Ρωσία απάντησε στέλνοντας τον ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, να ηγηθεί της στρατιωτικής αντιπροσωπείας για τις διαβουλεύσεις. τονίζεται ότι εις βάρος του έχουν τεθεί κυρώσεις.

Επιμένει στο Ντονμπάς το Κρεμλίνο

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο επανέλαβε την απαίτησή του ότι το Κίεβο πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς ως προϋπόθεση για να τερματιστεί ο πόλεμος, δείχνοντας ότι δεν έχει εγκαταλείψει τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις ενόψει των τριμερών συνομιλιών με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι, ανέφερε το AFP.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η θέση της Ρωσίας είναι γνωστή ως προς το γεγονός ότι η Ουκρανία, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να εγκαταλείψουν το έδαφος του Ντονμπάς. Πρέπει να αποσυρθούν από εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας πως «Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση».

Το εδαφικό ζήτημα παραμένει το βασικό σημείο τριβής των διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα γύρω από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως έχει πλέον συμφωνήσει σε εγγυήσεις ασφαλείας με τις ΗΠΑ. Χαρακτήρισε επίσης, τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, που έχουν προγραμματιστεί για δύο ημέρες, ως «ένα βήμα - ελπίζουμε προς τον τερματισμό του πολέμου - αλλά μπορούν να συμβούν διαφορετικά πράγματα».

Αλλαγές τις διαπραγματευτικές ομάδες

Μόλις λίγες ώρες πριν τη συνάντηση στο Αμπου Ντάμπι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες που χαρακτηρίστηκαν «ειλικρινείς» από το Κρεμλίνο.

Αυτή η πρώτη τριμερής συνάντηση εμφανίστηκε από το πουθενά και έγιε γνωστή όταν την ανακοίνωσε ο Ζελένσκι στο Νταβός. Πιθανότατα δεν θα μάθουμε ποτέ αν αυτό αιφνιδίασε το Κρεμλίνο και το ώθησε να παραστεί, με κίνδυνο να αγνοήσει δημόσια τη διαδικασία που κινεί η κυβέρνηση Τραμπ, σχολιάζουην τα διεθνή Μέσα.

Οι τρεις πλευρές συναντώνται τώρα, για πρώτη φορά, σε αυτό που ο Ζελένσκι ονόμασε «επίπεδο διαπραγματευτών», στο Άμπου Ντάμπι. Αυτό από μόνο του είναι ένα βήμα μπροστά και σημαίνει ότι οι μελλοντικές συναντήσεις θα πρέπει να βρουν έναν λόγο για να απορρίψουν αυτή τη νέα, πιο αποτελεσματική μορφή επαφών. Αλλά οι Ρώσοι κατάφεραν να εκφράσουν την αποδοχή τους με μια ελαφριά δυσαρέσκεια.

Η ομάδα που στέλνει η Ρωσία δεν ηγείται του υπεύθυνου του Κρεμλίνου για τις συνομιλίες, τον διπλωμάτη Γιούρι Ουσάκοφ, αλλά θα ηγηθεί ο αρχηγός των στρατιωτικών πληροφοριών της GRU, Ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ο οποίος είναι κορυφαίος κατάσκοπος και μεγάλη προσωπικότητα στη Ρωσία, συμμετείχε στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης πέρυσι, αλλά δεν έχει ηγηθεί της δημόσιας διαδικασίας στο παρελθόν. Η Ρωσία στέλνει μια στρατιωτική ομάδα. Η Ουκρανία στέλνει τους κορυφαίους διαπραγματευτές της, ένα μείγμα πολιτών, διπλωματών και αξιωματούχων ασφαλείας και οι Αμερικανοί εκπροσωπούνται από το συνηθισμένο δίδυμο των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, και ένα νέο πρόσωπο, τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούνμπαουμ.

Η Μόσχα έχει σαφώς αποφασίσει να στείλει μια αρκετά διαφορετική ομάδα, περιορίζοντας το τι μπορεί να συζητηθεί και την ταχύτητα των αποτελεσμάτων. Οι επικριτές του Κρεμλίνου αναμένεται να το σημειώσουν αυτό ως ένα ακόμη σημάδι ότι απλώς επιβραδύνουν τις διπλωματικές εκκλήσεις του Τραμπ καθώς περιμένουν περισσότερη στρατιωτική πρόοδο στην πρώτη γραμμή.

Με πληροφορίες του CNN/Guardian